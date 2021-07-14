Нелицеприятная статистика, мало отличающаяся от общероссийской. С 1 июля для нетрезвых водителей ужесточили наказание – уголовное. Подробнее – в следующем материале.

В среднем за сутки в Новокузнецке выявляют от 4 до 8 водителей, которые находятся в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения.

Всего в южной столице Кузбасса с начала года выявлено около 1100 водителей в состоянии опьянения. По региону эта цифра больше в 5 раз. С 2015 года в России за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения введена уголовная ответственность, но на статистике это не сильно сказалось.

Спустя 6 лет, с 1 июля 2021 года, наказание ужесточили еще раз. Новые санкции статьи 264.1 УК РФ касаются водителей, которые уже привлекались к уголовной ответственности по «пьяным» нарушениям ПДД.

В настоящее время за совершение указанного преступления предусматриваются следующие наказания: штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, исправительные работы на срок до 2 лет, принудительные работы на срок до 3 лет, ограничение свободы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, попавшемуся водителю запретят заниматься управлением транспортными средствами на срок до 6 лет.

За первое полугодие в Кузбассе зафиксировано 1019 ДТП, из них в 107 один из участников находился в состоянии опьянения, либо отказался от прохождения освидетельствования.

Возможно, новые наказания исправят нелицеприятную статистику.

Автор: Сергей Ищенко