С вопросом о вывозе твёрдых бытовых отходов в нашу редакцию обратились зрители. Если в центральных районах Кемерова мусор вывозится регулярно, то в частном секторе он скапливается. Как, например, в Рудничном районе города. На место выехала Елизавета Матико и лично убедилась, насколько оперативно умеют работать коммунальные службы.

«Не мусорка, а большая свалка» – именно так охарактеризовали ситуацию жители улицы Воронежская в Рудничном районе города, которые, уже отчаявшись, позвонили в нашу редакцию. С новым оператором, компанией «Чистый город», пытались наладить отношения с апреля. Но безрезультатно.

Жители признаются, мусор под боком – ещё и фактор риска. Не так давно куча с отходами загорелась. Потушить пожар и обойтись без потерь, к счастью, удалось.

По словам жителей, мусор отсюда не вывозили с 11 июня. Здесь горой лежат как бытовые, так и строительные отходы. Все ветром разносится по улице, и, конечно, под палящим солнцем нагревается и очень сильно пахнет…

Чтобы разобраться в ситуации, мы позвонили в компанию «Чистый город». Спустя 30 минут на место приехал представитель, а к мусорным бакам вдоль улицы – спецмашина. Жителям пояснили: нередко в контейнер попадает не только бытовой мусор, но и ветки, доски, трава и даже мешки с землёй. Всё это, по правилам техники безопасности, не позволяет вывозить мусор на полигон. Ещё одна причина крылась в другом.

Сейчас в городе Кемерово установлено 1033 большегрузных контейнера, из них 130 – без дна. Но в бюджете 2021 года не заложено средств на их ремонт и замену.

Тем не менее, на решение этой проблемы нашлись и техника, и время: территорию вокруг бака по улице Воронежская, наконец, почистили, вот только контейнер вывезли не полностью. Мы отправили официальный запрос в Роспотребнадзор.

Автор: Елизавета Матико