20 июля в Кузбассе стартовала социальная акция «1 сентября – каждому школьнику». Многодетные малообеспеченные семьи региона получат материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году.

«Мы понимаем, что процесс сбора ребенка в школу – длительный и финансово затратный, особенно для многодетных семей, поэтому ежегодно оказываем им материальную поддержку. В прошлом году материальную помощь на общую сумму 30,1 миллиона рублей получили 5 689 семей. В этом году мы направили из регионального бюджета свыше 32 миллионов рублей, что позволит помочь значительно большему количеству жителей Кузбасса», – отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Многодетные малообеспеченные семьи получают не наличные деньги, а сертификаты номиналом 5 тысяч рублей, а семьи, где воспитываются 4 и более школьников, – 10 тысяч рублей. На эту сумму родители могут приобрести одежду, обувь и канцелярские товары на специальных ярмарках, которые пройдут по всему региону. Так, в пгт Краснобродский продукцию представили более 10 кузбасских производителей. В Киселевске в акции примут участие 232 семьи. Они могут приобрести товар 12 кемеровских производителей.

Помимо акции «1 сентября – каждому школьнику» в городах и районах пройдут благотворительные школьные базары муниципального уровня. Они будут организованы на средства местных бюджетов для нуждающихся семей, не попавших под критерии областной акции. Кроме того, адресную спонсорскую помощь окажут предприятия и предприниматели.

Социальная акция «1 сентября – каждому школьнику» проходит в Кузбассе с 2001 года. Право на получение данной поддержки имеют многодетные семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Для включения в акцию родители предоставляют в школу, где учатся дети, заявление и пакет необходимых документов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.