В Мариинской городской и Чебулинской районной больницах заработали новые цифровые рентгеновские аппараты для исследований грудной клетки. Оборудование поступило в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.



«В Кузбассе идет масштабная модернизация поликлиник малых городов и районов, в первую очередь обновляется диагностическая база. Всего в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в медорганизации региона поступит более 400 единиц оборудования. Так, на каждом из новых аппаратов можно будет делать до 100 обследований легких, что особенно важно сейчас, в период пандемии. На их приобретение из регионального бюджета направлено почти 14 миллионов рублей», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Современные установки пришли на смену пленочным аппаратам, которые давно выработали ресурс. Ключевое преимущество цифровой рентгенографии – сниженная лучевая нагрузка на пациента и врача-рентгенолога (доза облучения в 10 раз меньше, чем обычный рентген). Существенное уменьшение времени экспозиции сокращает время исследования до 30 секунд.

Хранение рентгеновских снимков в электронном виде также дает неоспоримые преимущества. При обычном аналоговом методе пациент получал снимок на пленке, а при утрате восстановить его было нельзя. Цифровой снимок можно хранить в электронном виде, а также копировать и переносить на любые удобные носители.



Кроме рентгеновского аппарата, Чебулинская районная больница дооснащена современным инсуффлятором-аспиратором стоимостью более 800 тысяч рублей. Он позволяет оказывать помощь пациентам с нарушением функций дыхания как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Прибор используется в том числе для оказания паллиативной медицинской помощи.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.