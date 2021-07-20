В больнице будут трудиться свыше 340 медицинских работников, в том числе более 70 врачей, около 100 человек среднего медицинского персонала, 55 – младшего медицинского персонала и более 120 – прочего.

«Задача была построить суперсовременный больничный комплекс, который бы соответствовал всем мировым требованиям, предъявляемым сегодня к системе здравоохранения. Он позволит оказывать доступную, качественную медицинскую помощь жителям южной агломерации Кузбасса. Сегодня у нас уже сформирован основной костяк коллектива больницы, это более 150 человек, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом и пневмониями. Уверен, что в таких условиях на современном оборудовании специалистам будет комфортно работать», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков, пока инфекционные подразделения развернуты на базе Новокузнецкой городской клинической больницы № 29.

«Мы по-прежнему приглашаем на работу специалистов всех профилей: инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов, потому что сегодня перед нами стоят задачи по открытию максимального количества коечного фонда в новой инфекционной больнице», – подчеркнул Виталий Херасков.

Новый больничный комплекс в Новокузнецке отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям: обособленное расположение больницы, большая территория, лечебный корпус, на 100 % оборудованный мельцеровскими боксами, созданными в соответствии с требованиями работы с инфекционными больными. Каждый оснащен индивидуальной вытяжкой, с обеззараживанием воздуха и отдельным входом для пациентов, что полностью исключает контакт больных с разными заболеваниями. Общая площадь зданий и сооружений 27,8 тыс. кв. м. Площадь территории – 55 тыс. кв. м. В больницу уже поставлено более 2 тыс. единиц оборудования и изделий медицинского назначения на сумму более 620 млн рублей.

Клинический комплекс включает в себя 6-этажный лечебный корпус и 14 вспомогательных зданий и сооружений: лечебный корпус, отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, станция дезинфекции автомобилей, прачечная (хозяйственный корпус), стерилизационно-дезинфекционный комплекс, патологоанатомическое отделение (морг), 3 контрольно-пропускных пункта, 4 гаража, дизельная электростанция, станция лечебных газов, трансформаторная подстанция, резервная дизельная котельная и площадка для контейнеров.

В лечебном корпусе нового инфекционного комплекса запланировано 99 боксов, где можно развернуть более 200 коек. Все боксы оснащены современным оборудованием и устройствами жизнеобеспечения, в частности системой подачи кислорода, аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, аппаратами инфузионной терапии и системой контроля параметров состояния пациентов. Подачу кислорода в палаты обеспечивает собственная кислородно-газификационная станция. Кроме того, предусмотрена поставка двух кислородных концентраторов объемом 1200 л/мин каждый.

На первом этаже лечебного здания располагается дневной стационар, приемное отделение и отделение анестезиологии-реанимации (9 коек, из них 3 реанимационные койки для детей) с малой операционной и боксом для оказания акушерско-гинекологической помощи.

В приемном отделении больницы созданы 2 индивидуальных приемно-смотровых бокса. Поступающих в лечебный блок пациентов будут размещать в одноместных мельцеровских боксах с санитарной комнатой и двумя шлюзами на втором, третьем и четвертом этажах лечебного корпуса. Завозить больных будут через шлюз с улицы, а для прохода медперсонала имеется шлюз изнутри. Это позволит исключить контакт больных и тем самым не допустить распространение инфекции. При необходимости одноместные боксы могут трансформироваться в двухместные.

На всей территории инфекционной больницы требуется особо тщательная дезинфекция и санитарно-эпидемиологическая безопасность. Важную роль в этом играет полностью герметичная вентиляция, чтобы зараженный воздух не покидал больницу. Воздух, подаваемый и удаляемый из инфекционных помещений, подвергается очистке и обеззараживанию устройствами с эффективностью инактивации микроорганизмов не менее 99 %.

На пятом этаже будут располагаться административная служба, аптека, служба переливания крови и кафедра инфекционных болезней.

Лабораторная служба находится в отдельном двухэтажном здании общей площадью почти 2 тыс. кв. м и включает в себя клинико-диагностическую и микробиологическую лаборатории. Клинико-диагностическая лаборатория включает гематологическую, биохимическую иммунологическую и гистологическую лабораторные группы, работающие с потенциально инфицированным материалом. Лаборатория оснащена современным оборудованием для выполнения широкого набора исследований.

Отделение лучевой диагностики располагается в отдельном одноэтажном здании общей площадью 747,3 кв. м и оснащено современным оборудованием: системой компьютерной томографии, рентгенодиагностическим телеуправляемым комплексом. Рентгенологическая служба позволит оперативно в круглосуточном режиме проводить исследования, КТ легких, головного мозга и других систем. Кроме того, в учреждении имеются палатные рентгенографические портативные аппараты для проведения исследований по неотложным показаниям непосредственно в боксах.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.