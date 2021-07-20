Топкинский цементный завод, входящий в холдинг «Сибирский цемент», продолжает модернизацию. В подразделении «Обжиг» установили новое газоочистное оборудование, позволяющее существенно снизить выбросы пыли в атмосферу. Подробности – у нашего корреспондента.

Топкинский цементный завод производит 15 видов цемента, из них 6 специальных и 9 общестроительных. Продукция используется при возведении всех ключевых объектов региона, а также экспортируется в соседние области и ближнее зарубежье. Недавно на крупнейшем за Уралом цементном заводе ввели в эксплантацию новый электрофильтр Еlex.

Повышение уровня экологической безопасности для предприятия является приоритетным. Установив современный электрофильтр, снижаются выбросы пыли в атмосферу на 90% в год.

Принцип действия достаточно простой. Воздух из печи – с примесями, его температура примерно 200 градусов, он попадает в фильтр. Электроды передают заряд частичкам пыли, из-за чего происходит налипание. Со временем их стряхивают и пыль попадает в бункер, после чего по конвейеру она отправляется обратно на производство – замкнутый, фактически безотходный, цикл.

Техническое перевооружении касается не только экологии. В начале июля в цехе отгрузки заработал автоматический паллетайзер.

Автоматика повысила производительность почти в 3 раза. Всего в 2021 году на техперевооружение предприятия планируется направить 800 млн рублей. Модернизация производства будет продолжена.

Автор: Сергей Ищенко