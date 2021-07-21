Всего к предстоящему отопительному периоду в Кузбассе подготовят 943 котельных, 10 из них капитально отремонтируют. В 2021 году запланировано заменить и капитально отремонтировать 104,6 км тепловых, а также 102 км водопроводных сетей.

«При подготовке к зиме особое внимание уделяем модернизации и строительству новых котельных, соответствующих последним экологическим требованиям, в приоритете – объекты, работающие на газе. Напомню, в рамках Петербургского международного экономического форума мы подписали соглашения с Минпромторгом России, Минэнерго РФ и ПАО “Газпром”, реализация которых поможет ускорить темпы газификации региона и улучшить экологическую обстановку в Кузбассе. Кроме того, в программе социально-экономического развития до 2024 года на нацпроект “Экология” предусмотрено направить 6,6 миллиарда рублей, средства пойдут в том числе на газификацию. Так, на перевод потребителей Куйбышевской котельной в Новокузнецке на теплоисточник Центральной ТЭЦ запланировано около миллиарда рублей», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, о том, что в рамках нацпроекта «Экология» будет профинансировано закрытие Куйбышевской котельной, во время своего визита в Кузбасс рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Планируется, что в результате уже в следующем отопительном сезоне получать тепло от Центральной ТЭЦ, работающей на газе, будут 150 тысяч человек.

В поселке Металлургов Новокузнецкого района построена газовая котельная теплопроизводительностью 13,55 Гкал/час. К котельной планируется подключить общеобразовательную школу с бассейном на 525 учащихся, два корпуса детского сада на 240 мест, 24 многоквартирных и 88 индивидуальных домов, теплом обеспечат свыше 1600 человек. Стоимость строительства составила около 130 млн рублей из консолидированного бюджета.

Продолжаются работы в Белове, тепломагистраль от Беловской ГРЭС в центральную часть города позволит закрыть шесть неэффективных угольных котельных. Сейчас завершается прокладка тепловых сетей на ул. Волошиной в районе Межмуниципального отдела МВД, позже работы начнутся на ул. Ленина и пер. Цинкзаводскому. Напомним, основная часть проекта – строительство тепломагистрали общей протяженностью 12 км. Сейчас началась прокладка первого участка трубопровода длиной 3,6 км. В дальнейшем на Беловской ГРЭС проведут реконструкцию оборудования и двух энергоблоков. Завершить основные работы планируется в 2021 году, ввод системы теплоснабжения в эксплуатацию намечен на 2022 год.

В пгт Верх-Чебула в сентябре 2021 года планируется ввести в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную мощностью 12,66 МВт. Это позволит закрыть угольные котельные №1 и №2, которые снабжают теплом потребителей центральной части поселка. Котельная обеспечит теплом около 500 человек, а также социальные, торговые и другие объекты. Новая котельная строится на расстоянии около 350 м от существующих, что не приведет к большому объему перекладки тепловых сетей. Она будет оснащена современной системой автоматики с возможностью поддержания температуры теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице. Кроме того, будет установлена эффективная система очистки дымовых газов, что позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Кроме строительства новых, к предстоящему отопительному периоду в Кузбассе планируется капитально отремонтировать 10 котельных. Так, в Прокопьевске в котельной № 48 проводится реконструкция с заменой котла №3 для переключения нагрузок котельной № 59, в котельной № 49 заменят три котла, линию шлакозолоудаления и вспомогательное оборудование. В Полысаево в котельной № 28 в ходе капремонта заменят два котла и отремонтируют здание. В котельной поселка Новый Ленинск-Кузнецкого муниципального округа заменят три котла, насосную группу, а также отремонтируют кровлю. В Яшкинском муниципальном округе в котельной № 1 капитально отремонтируют котлы № 1 и № 6. В ходе ремонта в Тайгинском городском округе в Центральной котельной проведут работы по капремонту котла № 4, заменят два циклона, подогреватель сетевой воды, сетевой насос, а также ленты и ролики конвейера углеподачи и выполнят капремонт бытовых помещений.

В Киселевске функционирует 36 котельных и 4 центральных тепловых пунктов. В ходе подготовки к отопительному периоду запланирован капитальный ремонт 14 котлов, 23 единиц вспомогательного оборудования, замена 9 котлов и 38 единиц вспомогательного оборудования, выполнить текущий ремонт 118 котлов и более 700 единиц вспомогательного оборудования. Котельная № 3 к зиме почти готова, большая часть работ выполнена на 100 %. Капитально отремонтирован один из четырех котлов, еще на двух идет текущий ремонт. Осталось привести в порядок вспомогательное оборудование. На соседней котельной №7 в капремонте нуждается всего один котел, но обследовано все оборудование без исключения. Текущий ремонт идет по плану. Две котельные обслуживают район Красный Камень, они подают тепло в 127 многоквартирных домов, 39 домов частного сектора с центральным отоплением и на объекты социальной инфраструктуры. Также в городе реализуется план по поэтапному закрытию старых нерентабельных котельных. За последние два года прекращена деятельность трех маломощных котельных, в 2022 году планируется закрыть еще две.

Также в 2021 году будут открыты по две новых угольных котельных в Анжеро-Судженске и Чебулинском муниципальном округе.

В рамках подготовки к зиме в Кузбассе завершаются гидравлические испытания тепловых сетей. Специалисты уже проверили 3 886 км труб, или 97,3 % от запланированных работ. В 28 муниципальных образованиях испытания полностью завершены, в Кемерове, Новокузнецке, Калтане, Киселевске, Мысках, Осинниках и в Топкинском муниципальном округе работы продолжаются.

Для справки. На подготовку объектов и инженерных сетей в 2021 году планируется направить более 9,4 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 897 млн рублей, областного бюджета – 125 млн рублей, местного бюджета – 169 млн рублей, средства предприятий жилищно-коммунального комплекса – 3,8 млрд рублей. На приобретение угля в этом году запланировано направить 4,5 млрд рублей.

Средства пойдут непосредственно на реконструкцию и капитальный ремонт источников теплоснабжения, строительство и замену инженерных коммуникаций (сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.