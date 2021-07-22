Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации 420 млн рублей на строительство дамб в четырех регионах. В Кузбасс на реконструкцию левобережной дамбы на Томи в районе реки Чебал-Су Междуреченского городского округа поступит 124,5 млн рублей.

«Реконструкция дамбы позволит защитить от последствий паводков свыше 1800 человек, которые находятся в зоне возможного затопления. Кроме того, на территории, защищаемой дамбой, расположены школа на 298 ребят, детский сад на 80 воспитанников, магазины, Дом культуры, более 10 километров дорог, линии электропередачи, водопровод. Необходимо обеспечить безопасность и людей, и объектов», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, в ходе совещания президента с Правительством Российской Федерации 7 июля была рассмотрена программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что программа предусматривает реконструкцию левобережной дамбы на реке Томь, которая находится в аварийном состоянии. Основная часть работ будет завершена в 2021 году, окончательно в эксплуатацию объект сдадут в 2022 году.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.