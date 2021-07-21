Московская площадь уже стала сердцем праздников Кузбасса. Однако посетить ее в обычный день кемеровчане пока не могут. Почему она закрыта и будет ли когда-нибудь пространство открыто для прогулок, узнавал Сергей Ищенко.

Московская площадь строилась ударными темпами, чтобы успеть к юбилею региона. Открывалась с помпой, на ней прошел Сабантуй и празднование 300-летия Кузбасса. Но сейчас она пустует – ворота, как говорится, на замке.

Проблема с допуском на Московскую площадь – юридическая. Технически она достроена. Из работ ведется только настройка автоматики системы безопасности, которая на праздниках работала в ручном режиме. Однако, практически, объект все ещё не принадлежит Кемерову.

Сейчас идет процесс передачи Московской площади как объекта благоустройства от застройщика в муниципальную собственность. Ориентировочно срок завершения передачи – 30 июля. После этого площадь будет доступна для горожан.

Администрация обещает наполнить площадь и торговлей, а также различными услугами, чтобы гулять было нескучно. До открытия нужно решить важную проблему. Сейчас до Московской площади можно добраться только на личном транспорте и такси.

Дабы избежать дорожного коллапса, у Притомского проспекта появилась дорога-дублёр, которая в перспективе будет идти до здания арбитражного суда. Предусмотрены парковки, заездные карманы, пешеходные переходы и остановочные павильоны для общественного транспорта.

Однако дорога пока также официально не сдана. Остановочный павильон установлен в единственном экземпляре, должен появиться ещё один. Пока ведутся работы, в администрации Кемерова решается вопрос о запуске общественного транспорта, который позволит без труда напрямую добраться как до Московской площади, так и до ледового дворца «Кузбасс» и «Кузбасс-Арены».

Автор: Сергей Ищенко