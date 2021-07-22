Спортивные школы Кузбасса строят и оснащают в рамках нацпроекта

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Кузбассе приобретают оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва и спортшкол, устанавливают площадки ГТО. Кроме того, средства направлены на строительство спортивного комплекса «Звездный» в Междуреченске и крытого катка с игровым залом «Сосновый» в Кемерове, работы на объектах планируется завершить в 2021 году.

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта в Кузбасс будет направлено 628,3 млн рублей, в том числе 251,26 млн рублей из федерального бюджета, свыше 267,6 млн рублей из областного бюджета, 109,36 млн рублей – местный бюджет.







Оборудование, инвентарь и экипировку поставляют в 9 спортивных школ и школ олимпийского резерва – в Междуреченск, Березовский, Новокузнецк, Киселевск, Таштагол, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий. На эти цели выделено более 23 млн рублей. Оснащение идет по видам спорта: спортивная борьба, прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, легкая атлетика, пауэрлифтинг, горнолыжный спорт, регби, тяжелая атлетика, бокс, фристайл, пулевая стрельба, спортивная гимнастика.

Так, по 1,5 млн рублей направлено на улучшение материальной базы двух таштагольских школ олимпийского резерва. Школа олимпийского резерва по сноуборду уже получила 11 «досок» и две пары ботинок. Во время тренировок все воспитанники обеспечиваются снаряжением из фондов школы. Ожидает поступления инвентаря горнолыжная школа. Закуплены 8 пар лыж, 25 пар горнолыжных ботинок, 10 пар креплений и 83 вешки для разметки горнолыжных трасс.

Спортивная школа Киселевска получила 3 млн рублей на приобретение оборудования для занятий тяжелой атлетикой. Уже закуплено 9 тренажеров, тяжелоатлетические помосты, комплекты штанг, гантели, стеллажи для хранения гантелей и дисков, грифы и другой инвентарь.

34 млн выделено на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Финансирование получили спортшкола № 6 и спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по легкой атлетике им. В.А. Савенкова в Кемерове. На эти средства будет закуплено оборудование для хоккея, льдоуборочная машина, станок для заточки коньков, информационное табло, тренажеры, установят секторы для метания молота и диска, для прыжков с шестом.

В настоящее время проводится работа по заключению дополнительного соглашения с Минспорта России по перераспределению сэкономленных средств на СШОР Кузбасса по спортивной борьбе и спортшколу № 1 в Прокопьевске.

В юбилейном году планируется установить площадки ГТО в поселке Демьяновка Ленинск-Кузнецкого округа и селе Атаманово Новокузнецкого района, финансирование составит 4 млн 850 тысяч рублей. В Демьяновке площадка уже смонтирована, на ней установлены воркаут и спортивное оборудование для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, силовые и кардиотренажеры. Открытие запланировано на начало августа.

В Междуреченске идет строительство спортивного комплекса «Звездный». На площади 8 тыс. кв. м разместятся 25-метровый бассейн на 8 дорожек, где одновременно смогут плавать 65 человек, маленький бассейн для детей, универсальный спортзал с местами для зрителей, где можно будет проводить соревнования по борьбе, боксу, игровым видам спорта, хореографический, тренажерный и фитнес-залы, скалодром, кафе.

В Рудничном районе города Кемерово завершается строительство крытого катка с игровым залом «Сосновый». На трибунах будет 273 места для зрителей. Спорткомплекс предназначен для проведения тренировочных занятий на льду, будет работать прокат коньков и катания для населения, универсальный и тренажерный залы, а также зал для занятий аэробикой.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.