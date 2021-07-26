Оперативную обстановку, связанную с распространением в регионе коронавирусной инфекции, и ход вакцинации обсудили сегодня в правительстве Кузбасса.

«Вакцинация – единственный способ, чтобы остановить третью волну коронавируса, все ресурсы для этого есть. Сейчас в Кузбассе в наличии 118 709 доз вакцины. Пока привились только 52 % подлежащего вакцинации населения, 34 % из них поставили две аппликации. Особое внимание необходимо уделить вакцинации людей старше 60 лет – именно люди пенсионного возраста тяжелее всего переносят болезнь, нужно объяснять им, как прививка может сохранить им здоровье и даже жизнь», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как отметил в докладе заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, по итогам прошлой недели 40 812 человек поставили прививку против COVID-19, из них чуть больше 7 тысяч кузбассовцев – старше 60 лет. Всего в настоящее время в регионе 644,7 тыс. человек поставили прививку, 420,8 тысячи из них – две аппликации. 189 тысяч вакцинированных – люди старше 60 лет.

Продолжают работу «волонтеры здоровья», которые обзванивают лиц старше 60 лет и информируют их о важности вакцинации, сообщают о ближайших пунктах, где можно поставить прививку, отвечают на вопросы. До начала работы волонтеров в неделю прививалось по 2–3 тысячи человек в возрасте «60+», сейчас – в 2 раза больше.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.