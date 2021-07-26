Сергей Цивилев: Более 75 % запланированных объектов благоустроили по нацпроекту в юбилейном году

26 июля на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили ход капремонта и благоустройства дворов и общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В 2021 году на ремонт дворов и общественных пространств в Кузбассе направили почти миллиард рублей, работы запланированы 39 муниципалитетах. На сегодняшний день выполнение составляет 75 % по дворам и 76 % по общественным пространствам. Есть территории, которые отстают от графика, это недопустимо, необходимо ускоряться», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как рассказал министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев, за счет экономии средств после проведенных торгов удалось законтрактовать большее количество объектов. При первоначальном плане 300 дворов и 71 общественное пространство будет отремонтировано 351 и 72 объекта соответственно.







Так, в Прокопьевске из 68 запланированных дворов 36 уже готовы. К ремонту на четырех объектах приступят с 1 августа, сейчас там завершается замена теплотрассы. Работы планируется завершить до 20 августа. Также завершено благоустройство двух скверов.

В Кемерове по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» запланировано отремонтировать 86 дворов и 9 общественных пространств. План по общественным пространствам уже выполнен, полностью готовы 53 двора. Приемка работ ведется с участием жителей, представителей администрации, стройконтроля, общественников и депутатов.

В Анжеро-Судженске для участия в проекте жители выбрали две дворовые территории – на ул. Солнечная, 3 и ул. Просвещения, 215. Они уже находятся в высокой степени готовности, здесь уложен асфальт, сделаны бордюры, осталось установить новые фонари, скамейки и урны. Кроме того, совместными силами жильцов и управляющей компании будет обустроена новая детская площадка.

В Юрге в год 300-летия Кузбасса станет на 5 комфортных дворовых территорий больше. Жители ждали этого более 20 лет. Преобразились дворовые территории по проспектам Победы, 53 и Кузбасскому, 14, 16а, 18б, 20 б; улицам Машиностроителей, 57, 51, 53а, Фестивальной, 1а, Кирова, 2 документы об окончании работ уже переданы в Министерство ЖК и ДК Кузбасса.

В Междуреченске из 12 запланированных закончили ремонт 7 дворов. Перемены уже оценили жители по проспектам Шахтеров, 7, 9, 11, и Строителей, 2; ул. Кузнецкая, 63, Дзержинского, 1, Октябрьская, 5. Во всех дворах – участниках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» уложено новое асфальтовое покрытие, заменена ливневая канализация, расширены проезды и парковки. Гарантия на проведенные работы составит 5 лет. Всего за последние 3 года в Междуреченске преобразились 38 придомовых территорий, после завершения ремонтных работ в этом году их станет 50.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.