Субсидии на сумму 92,7 млн рублей для проведения комплекса агротехнических работ уже получили 210 малых сельхозпредприятий, занимающихся растениеводством. Остальные выплаты будут направлены на грантовую поддержку фермеров и сельскохозяйственных кооперативов.

«На поддержку малых фермерских хозяйств в этом году из областного бюджета направлено 185 млн рублей. Учитывая ситуацию на мировом рынке и рост цен на ввозимую сельхозпродукцию, чем больше мы будем вкладывать в развитие агробизнеса, тем стабильнее в регионе будет продовольственная безопасность. Кузбасс в состоянии обеспечивать качественными продуктами по приемлемой цене себя и соседние регионы. Важно привлечь в эту сферу больше энергичных молодых людей и помочь им встать на ноги», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас в Минсельхозе Кузбасса проходит отбор претендентов на получение грантов сразу по нескольким региональным программам. Так, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива средства выдаются в рамках госпрограммы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» до 2024 года. Получатель меры поддержки должен создать не менее одного нового рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта и ежегодно в течение 5 лет увеличивать объем реализованной сельхозпродукции на 10 %. На эти цели планируется выделить 13,5 млн рублей. Заявки принимаются до 11 августа.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» сельхозкооперативам предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники, автотранспорта, оборудования, крупного рогатого скота, а также сельскохозяйственной продукции у членов кооператива. На субсидии планируется выделить 9,7 млн рублей. Заявки принимаются до 13 августа.

В рамках этого же регионального проекта фермерам будут предоставлены гранты «Агростартап» на общую сумму 20,1 млн рублей. Они выдаются на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Для получения нужно создать бизнес-план, защититься на конкурсной комиссии, получить грант и только потом можно регистрировать фермерское хозяйство. Заявки принимаются до 12 августа.

Получить грант на развитие семейной фермы могут крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся животноводством. Необходим бизнес-план, предусматривающий увеличение объема продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной фермы со сроком окупаемости не более 8 лет и созданием новых постоянных рабочих мест. Грант выдается в рамках госпрограммы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» до 2024 года. Кроме того, в текущем году впервые будет выдаваться грант «Агропрогресс». На него могут претендовать представители агробизнеса (кроме индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств). За счет полученных средств можно будет покрыть до 25 % стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. На эти два гранта предусмотрено 40,4 млн рублей. Заявки принимаются до 11 августа.

Подробная информация о том, как получить поддержку, размещена на сайте Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса в разделе «Деятельность» – «Меры государственной поддержки».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.