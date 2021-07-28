Более 700 летних лагерей Кузбасса проводят тематические смены

В этом году летняя оздоровительная кампания в Кузбассе проходит в традиционном формате с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Открыты более 700 лагерей разных видов – стационарных загородных, оздоровительных, труда и отдыха, дневного пребывания, палаточного типа. До конца лета в них отдохнут более 100 тысяч детей.

Особое внимание уделяется отдыху детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Около тысячи детей этой категории побывают в загородных оздоровительных лагерях и отдохнут на базе филиала Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий, расположенного в Кузнецком Алатау. Всего в кузбасских организациях отдыха в летний период будут организованы более 300 смен различных профилей, участниками которых станут более 25 тысяч детей.









Ярким событием в сфере летнего отдыха стала туристско-краеведческая и научно-исследовательская эстафета «По следам экспедиции Петра Чихачева», посвященная 300-летию Кузбасса. Эстафета стартовала 1 июля. До 31 августа на разных отрезках пути к ней присоединятся свыше 500 школьников со всего региона. В ходе экспедиции ребята полностью повторят маршрут исследователя Петра Чихачева, давшего название Кузбассу во время путешествия по Восточному Алтаю в 1842 году.

Насыщенную и интересную программу подготовили учреждения дополнительного образования. Например, в детском технопарке «Кванториум 42» проходят «Инженерные каникулы», танцевальные флешмобы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, квизы. В областном центре детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения открылась «Инженерная школа». В центре по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс» помимо профильных смен, которые будут идти все лето, работает лагерь дневного пребывания и онлайн-лагерь «Галактика 42».

Кроме того, тематические смены организованы в региональном центре военно-патриотического воспитания «Авангард», который был создан по распоряжению президента России Владимира Путина. Центр работает на базе губернаторской кадетской школы-интерната в поселке Плотниково Промышленновского округа. На занятиях ребята знакомятся с Уставом Вооруженных сил, занимаются тактической, строевой, медицинской и физической подготовкой, изучают виды оружия массового поражения и защиты от него. Также для ребят проводят квесты, посвященные 300-летию Кузбасса, викторины на знание гербов, флагов, гимнов, организуют просмотр исторических фильмов.

В Крапивинском округе на этой неделе открылся традиционный палаточный лагерь на базе этнографического центра традиционной и воинской культуры «Мунгатский острог». На территории лагеря установлены палатки для проживания подростков, палатки для проведения теоретических занятий и досуга. Здесь же располагается летняя сцена, родник, часовня. В этом году будет организовано 3 смены по 50 детей. Первая смена – военно-патриотической направленности, ее курируют руководители клуба «Медведь». Программа смены включает в себя учебно-практические занятия, спортивные состязания, развлекательные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и на формирование навыков работы в команде. Второй сезон будет направлен на развитие творческих способностей у ребят, в нем примут участие волонтеры и активисты объединения «РДШ». Третьим звеном станет спортивная смена, которую проведут педагоги спортивной школы Крапивинского округа. В каждой из смен ребят ждут вечерний костер, подвижные игры и дискотека.

В загородном лагере «Салют» в Яшкинском округе стартовала третья смена для 200 мальчишек и девчонок, причем половина ребят – опекаемые дети и дети из малообеспеченных семей – отдыхают бесплатно. Этим летом все мероприятия посвящены 300-летию Кузбасса. Для ребят проходят конкурс рисунков «Мой Кузбасс», квест-игра «Я родом из Кузбасса», «Малые Олимпийские игры», организована работа кружков по интересам, изостудия, психологическая гостиная. Организовано пятиразовое питание. Всего в этом году здесь отдохнут 780 ребят в возрасте от 6 до 14 лет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.