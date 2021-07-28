В воскресенье отмечается День железнодорожника. О том, с какими результатами подошли к празднику, расскажет Анастасия Подоляко.

Изменения начинаются у вокзала: отреставрирован паровоз, установлена юбилейная стела, благоустроена привокзальная площадь. Обновили и саму станцию Кемерово. Уложены километры нового пути, заменены устройства энергоснабжения, отремонтированы практически все основные здания.

Кузбасский регион формирует 20% погрузки всей сети РЖД. Только за первое полугодие потребителям в России и за рубежом отгружено 128 млн тонн – грузоотправители Кузбасса предъявляют к перевозке уголь, зерновые грузы, чёрные металлы, железную руду и др.

Наращивать и вывозить весь этот объём помогает и активное техническое переоснащение. Например, современный локомотив в 1,5 раза мощнее своих предшественников. Это значит, что он может вывезти больше грузов. И таких новых электровозов в регионе уже 69.

Всего в программу железнодорожники заложили 80 мероприятий на общую сумму более 400 млн рублей. Это обновление инфраструктуры, техники, улучшение условий труда для работников. К примеру, в здании, которое несколько лет было заброшенным, после капитального ремонта и модернизации теперь будут работать сотрудники кемеровской дистанции гражданских сооружений.

Автор: Анастасия Подоляко