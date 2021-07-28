Сегодня ледовый комплекс «Сосновый» в Рудничном районе проходил проверку Госстройнадзора. Объект планируется ввести в эксплуатацию уже в середине августа. Параллельно ведется реконструкция одноимённого бульвара. Тему продолжит Арина Мерлова.

Где заняться спортом? Вопрос, который жители Рудничного района не раз задавали властям. Наконец, подарком к 300-летию региона стал современный комплекс площадью почти 6 тыс. кв. м. Работы ведутся по национальному проекту «Демография».

Техника зашла на объект весной прошлого года. Чуть больше чем за год проделана колоссальная работа. Спортсмены и любители смогут заниматься хоккеем с шайбой, фигурным катанием, хореографией. Дополнительно будет работать пункт проката на 100 пар коньков.

Все коммуникации уже проведены, строительные работы также закончены. Бригады завершают монтаж оборудования, собирают мебель, выполняют чистовую отделку. Готовность – 99%!

А для того, чтобы до нового комплекса было удобнее добираться, параллельно реконструируют Сосновый бульвар. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас рабочие строят закрытую сеть ливневой канализации, демонтируют трамвайные пути.

Срок сдачи дороги – ноябрь 2022 года. Однако в подрядной организации сообщили: основные работы планируют завершить уже в 2021-ом. Это позволит значительно разгрузить проспект Шахтёров и уменьшить пробки в час пик.

Автор: Арина Мерлова