Оборудование предоставляется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В комплект входят ноутбуки, серверы, телевизоры с пультом и IP-камерой, а также принтеры с функцией сканирования. Общая стоимость техники составляет 470 млн рублей, из которых 456 млн рублей – федеральный бюджет, 14 млн рублей – областные средства.

«В Кузбассе активно идет модернизация школ, в частности, по программе “Моя новая школа” образовательные учреждения делают цифровыми. В 2021 году Кузбасс в числе первых 15 субъектов Российской Федерации включается в эксперимент по внедрению в школах информационно-сервисной платформы (ЦОС). Она предполагает не только поставку современного цифрового оборудования, но и оснащение программным обеспечением. Таким образом, ЦОС станет еще одной платформой, при помощи которой ребята даже в отдаленных сельских территориях и малых городах получат доступ к передовым образовательным стандартам и технологиям, что существенно повысит качество обучения», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, к предстоящему учебному году еще два образовательных учреждения Чебулинского муниципального округа оснащены цифровым оборудованием. Комплекты поступили в Усманскую и Курск-Смоленскую школы. Теперь с помощью интерактивных панелей педагоги смогут выводить на них любую информацию: аудио- и видеофайлы, наглядные материалы, графики и схемы. В распоряжение учеников поступят 24 мощных ноутбука. Отметим, в 2020 году аналогичный комплект оборудования получила Алчедатская средняя школа округа, туда поступило 36 ноутбуков для учащихся и педагогов, две интерактивные панели и многофункциональное устройство.

В Кемерове на новом цифровом оборудовании в этом году начнут заниматься ученики 22 школ. Поставки начались в июне и завершатся до конца августа.

Новое оборудование обеспечит доступность цифровой образовательной инфраструктуры для учащихся, педагогов и сотрудников школы, а также родителей. Все участники учебного процесса получат выход на различные образовательные сайты и порталы, при помощи которых можно улучшить знания по предметам. Появится возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу. Также предусмотрен электронный обмен документацией – дневники, классные журналы, расписание и другие файлы будут заполняться онлайн.

Напомним, Кузбасс включился в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 2019 году. За это время комплекты оборудования получили 293 школы, а также 24 техникума и колледжа. В 2022 году планируется оснастить техникой еще 99 школ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.