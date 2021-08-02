1 августа гимнастка Анастасия Ильянкова стала серебряным призером в упражнении на разновысоких брусьях и завоевала для сборной России 41-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.



Ильянкова получила за свое выступление оценку в 14,833 балла. Золотую медаль завоевала бельгийка Нина Дерваль (15,200), третьей стала американка Суниса Ли (14,500).



Анастасия Ильянкова родилась 12 января 2001 года в Ленинск-Кузнецком районе. Воспитанница тренеров Киселевых Сергея Васильевича и Натальи Владимировны, Трофимовой Елены Александровны. С пяти лет начала заниматься спортивной гимнастикой в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени И.И. Маметьева. Мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике, с 2014 года является членом сборной команды России, успешно выступает на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Победитель и призер Кубка мира среди юниорок в Канаде.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: сайт Федерации спортивной гимнастики России.