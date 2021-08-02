В Тайге к 300-летию Кузбасса реконструировали чугунный водовод, построенный в 1913 году

Впервые за много десятилетий жители города Тайга, поселков Кузель, Сураново, Таежный начали получать качественную питьевую воду. В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в округе провели реконструкцию системы водоснабжения, часть из которой действовала с 1913 года.

«В этом году юбилейная дата не только у Кузбасса, Тайге исполняется 125 лет. Радует, что к этой дате в городе произошли значительные изменения, которые почувствует каждый житель. Прежде всего это касается качества воды: выполнена большая поэтапная работа, которая длилась более двух лет. По областной программе реконструировали здание насосной станции первого подъема водозабора на реке Яя, установили там систему современной фильтрации и тонкой очистки воды. В декабре прошлого года завершили реконструкцию резервуара на тысячу кубометров. Взамен старого чугунного водовода, построенного еще в 1913 году, проложено более 10 км трубопровода из надежных полиэтиленовых труб. В поселках округа установлены станции по очистке воды на скважинах. Всего в водоснабжение округа вложено 450 миллионов рублей», – отметил губернатор Сергей Цивилев.













Жилье

В рамках подготовки к юбилею Кузбасса в Тайге построен 24-квартирный 3-этажный дом на ул. Советская, 234 б. Квартиры получили переселенцы из аварийного жилья и многодетная семья. Жилье сдано под ключ: с полной отделкой, сантехникой, электроплитами и пожарными извещателями. Во дворе установлена игровая площадка для детей разного возраста. Идет строительство 96-квартирного 5-этажного социального дома.

Благоустройство

По губернаторскому проекту «Твой Кузбасс – твоя инициатива» благоустроена территория детского сада № 5, которая оставалась неизменной 25 лет. По инициативе родителей заменили ограждение, установили ворота, создали площадку для занятий физкультурой, где уложено бесшовное резиновое покрытие и смонтированы спортивные снаряды.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» капитально отремонтированы 18 дворов и 5 общественных территорий. Так, обустроили сквер «Агитплощадка» в районе улицы Лермонтова.

Спустя четверть века после последнего капитального ремонта, была благоустроена центральная городская площадь. Вместо старого асфальта уложена тротуарная плитка, облицован новыми мраморными плитами памятник В.И. Ленину, установлены фонари, новые парковые диваны, вазоны, арт-объект «Я люблю Тайгу», высажены деревья и кустарники.

Реконструирован мемориальный комплекс на проспекте Пролетарский. Установлены две мраморные тумбы с фотографиями 11 тайгинцев – Героев Советского Союза и Героя России.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство» возведена памятная стела «Дважды Победители». В поселке Кузель капитально отремонтирован памятник «Воинам – односельчанам, павшим в боях за Родину, 1941–1945 гг.».

В рамках международной акции «Сад памяти» в честь воинов-тайгинцев высажено 2 121 дерево.

Дороги и транспорт

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано около 10 км магистрали, связывающей г. Тайга и поселок Кузель. Теперь автодорога Тайга – Яшкино полностью выполнена в твердом покрытии.

Капитально отремонтированы автодороги по улицам 40 лет Октября, Советской (от путепровода до микрорайона ПМС), Шевченко, Тилемзейгера и участок автодороги к жилому дому по ул. Мира, 5а. Завершили первый этап капремонта автодороги по улицам Чкалова и Лермонтова.

Установлено и заменено 10 остановочных павильонов. По губернаторской программе обновления общественного транспорта город поступили 11 современных автобусов.

Летом 2020 года в развивающемся микрорайоне ПМС запустили 2 автобусных маршрута, чтобы жители могли быстро и удобно добираться до школ, больниц и магазинов.

Здравоохранение

За последние тысячу дней в округе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» открыты и оснащены ФАПы. Раньше жителям для получения медицинской помощи надо было добираться до Тайгинской железнодорожной больницы.

Образование

В этом учебном году в Тайге откроется новая школа с плавательным бассейном, построенная по нацпроекту «Образование». На первом этаже расположена шахматная студия, на втором – музей, на третьем – литературная гостиная. В школе также есть актовый зал на 205 посадочных мест с гримерной, костюмерной и сценой. Оборудованы столярная мастерская, кабинет кулинарии и домоводства, оснащенная компьютерной техникой библиотека.

В рамках нацпроекта в школе № 32 открыта «Точка роста», созданы два новых места дополнительного образования детей по профилям «Лыжные гонки» (приобретено 20 комплектов лыж, лыжероллеры, станок для обработки лыж) и «Робототехника» на 60 мест (приобретены 10 ноутбуков, 5 робототехнических наборов, комплект полей для соревнований).

Культура

Библиотека-филиал № 4 стала победителем областного конкурса «Библиотечный флагман», ей вручен сертификат на сумму 126 тыс. рублей для приобретения книг. До 2024 года планируется участие ЦБС города в конкурсном отборе «Модельная библиотека».

Изданы две части книги памяти «Тайгинцам, участникам Великой Отечественной войны, посвящается». В августе прошлого года изданы 300 экземпляров литературно-художественного альманаха «Тайгинские зори».

Спорт

В рамках губернаторского проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива» на стадионе «Локомотив» появилась многофункциональная площадка.

По программе «Дни Москвы в Кузбассе» на территории школы № 32 установили спортивную площадку и комплекс для занятий воркаутом.

К юбилею города в 2021 году благоустроили скейт-парк.

На хоккейной коробке спорткомплекса «Юность» смонтировали новое освещение с тройными светодиодными лампами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.