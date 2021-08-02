2 августа на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсуждали меры, которые предпринимают в регионе по защите водных объектов, находящихся на территории региона.

«С 2018 по 2020 год на реках Кузбасса построено 47 очистных сооружений. На это было направлено 1,8 млрд рублей. Как результат, за 3 последних года доля очищенных вод, сбрасываемых в бассейны Томи, Ини и Чулыма, увеличилась на 63,3 %, что благоприятно отразилось на экологической обстановке в регионе. На 2021 год запланировано построить и реконструировать еще 15 очистных сооружений в 11 муниципалитетах с общей производительностью 61 млн куб. м в год. Объем инвестиций составит 2,9 млрд рублей», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кемеровский центр Росгидромета фиксирует значительное улучшение качества воды в Томи, Кондоме (в районе Таштагола и черте Новокузнецка) и реке Аба (ниже Прокопьевска). Наблюдения проводятся на 18 водных объектах в 27 пунктах.

По информации министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергея Высоцкого, в регионе ведется работа по мониторингу пользования водными объектами и соблюдению всех норм природоохранного законодательства. В настоящее время гидроресурсы используют 188 хозяйствующих субъектов, выявлено, что 14 из них действуют нелегитимно. Виновные лица привлечены к административной ответственности. В настоящее время идет оформление необходимых документов на водопользование.

В числе основных факторов, губительно влияющих на состояние рек в Кузбассе, Сергей Высоцкий назвал высокий износ систем водоотведения, некачественную водоочистку стоков. Для снижения негативного воздействия в регионе будет рассмотрена возможность строительства либо реконструкции системы водоочистки стоков.

С августа 2020 года под особым контролем в плане загрязнения кузбасских рек были золотодобывающие предприятия. Их деятельность контролируется Южно-Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора. В текущем году уже проведены внеплановые проверки по прошлым предписаниям. За их невыполнение наказаны 5 предприятий. Идет административное расследование по фактам нарушения природоохранных мероприятий в Тисульском округе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.