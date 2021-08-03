Дамбу, построенную в 1959 году, на левом берегу реки Томь в районе Чебал-Су решено было реконструировать из-за ветхости.

Чтобы она могла и в дальнейшем сдерживать натиск воды в половодье, на объекте протяженностью 1,6 км предстоит увеличить ширину гребня минимум до 6,5 м, укрепить верхний откос, обустроить водопропускные сооружения и установить контрольно-измерительную аппаратуру. Сейчас специалисты расчищают территорию от кустарника и деревьев.

«В зоне возможного подтопления проживают более 1800 человек. Поэтому мы добились, чтобы объект был включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации 124,5 млн рублей на капитальный ремонт дамбы в районе Чебал-Су, общий объем финансирования проекта составит свыше 278 млн рублей из консолидированного бюджета», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Помимо жилых домов, реконструкция дамбы позволит защитить от последствий паводков школу, детский сад на 80 мест, магазины, Дом культуры, более 10 км дорог, линии электропередачи, водопровод.

Окончательная сдача объекта в эксплуатацию запланирована на лето 2022 года. Однако основная часть работ будет завершена уже в текущем году.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.