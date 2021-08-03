Об этом сегодня, 3 августа, стало известно на практической сессии «Выработка инструментов ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности Кузбасса», которая прошла в Кемерове.

В ходе мероприятия министерство промышленности и торговли Кузбасса и ООО «Управляющая компания «Промышленный технопарк КЭМЗ» подписали соглашение о создании и развитии в регионе промышленного технопарка на базе Кемеровского электромашиностроительного завода «КЭМЗ». Объект планируется разместить в Кемерове на производственной площадке по адресу проспект Советский, 25 и реализовать до 2029 года.

«Создание промышленного технопарка будет способствовать диверсификации экономики региона, станет стимулом развития промышленности Кузбасса. Реализация проекта позволит расширить производство машиностроительной продукции, наладить выпуск оборудования, необходимого для наших заводов, а в перспективе – для экспорта на российские и международные рынки. Также мы сможем поддержать представителей малого и среднего бизнеса машиностроительного, приборостроительного, химического профиля, которые станут резидентами технопарка. Планируется, что только за ближайшие 5 лет в регионе будет создано около 500 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Проект предусматривает создание производственных и технологических условий развития машиностроительных предприятий – субъектов МСП (компаний-резидентов технопарка) – на базе современного технологического комплекса коллективного пользования, разделение производственно-коммерческих и хозяйственных бизнес-процессов комплекса для повышения его экономической эффективности в интересах всех участников, создание высокопроизводительных рабочих мест, поиск и привлечение инвестиций.

На территории будущего промтехнопарка имеется вся инфраструктура: электроснабжение, теплоснабжение, вода и водоотведение, а также производственные, складские и офисные помещения в одном корпусе, что обеспечивает компактность планировки промплощадки.

«Бизнес заинтересован создавать подобные площадки. К примеру, в период пандемии многие страны снизили или вообще прекратили поставки комплектующих и материалов, и это сильно ударило по производителям конечной продукции. Именно поэтому необходимо развивать кооперационные связи. Кроме того, участники промышленных кластеров смогут получить государственную финансовую поддержку на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции», – отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) России Андрей Шпиленко.

Как отметил министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет, создание технопарка стало результатом соглашения о сотрудничестве между Правительством Кузбасса и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России, подписанного в 2019 году. Подготовку документации для создания промышленного технопарка КЭМЗ начали в первом квартале 2020 года, в настоящий момент разработан бизнес-план якорного резидента – ООО «ТоргИнвест» из Кемерова. Сформирован пул предприятий, которые будут заниматься производством на площадке. Бизнес-планы резидентов и потенциальных резидентов находятся в стадии разработки.

Также в ходе сессии был рассмотрен проект по созданию межрегионального промышленного кластера производителей горно-шахтного оборудования. Он предполагает организацию производства роботизированных модулей для отработки трудноизвлекаемых запасов угля и россыпных месторождений (алмазы, золото) подземным способом. Кластер обеспечит эффективное взаимодействие производственных предприятий, учреждений образования и науки, некоммерческих и коммерческих организаций, привлечение инвестиций, реализацию совместных проектов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.