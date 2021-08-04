На заседании Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса принято решение о заключении соглашения с новым резидентом для работы на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Юрга». На этот раз в городе планируют открыть цех по переработке продукции растениеводства.

«Кузбасс становится все более инвестиционно привлекательным. В наши ТОСЭРы заходят новые резиденты, юргинский стал уже 54-м в регионе. Общий объем инвестиций составляет 4,3 миллиардов рублей, создано 2 644 новых рабочих места. В основном это «неугольные» производства, которые позволяют региону уйти от монозависимости в экономике и устойчиво развивать новые направления промышленности. Важно, что по решению Президента России Владимира Путина срок функционирования всех четырех ТОСЭР Кузбасса будет продлен до 2030 года. За это время мы планируем привлечь еще как минимум 15 новых резидентов, свыше 17 миллиардов рублей, создать более 5 тысяч новых рабочих мест. Так, в Юрге новый резидент инвестирует более 205 миллионов рублей, в городе создадут 20 новых рабочих мест», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

На территории опережающего социально-экономического развития «Юрга» ООО ПК «Рассвет» планирует ежегодно производить 1 600 тонн органического рапсового и льняного масла, а также 18 000 тонн высокопитательного кормового продукта для сельскохозяйственных животных (экструдированная соя, жмых рапса и льна). Напомним, для резидентов ТОСЭР, реализующих инвестиционные проекты по определенным видам деятельности, законодательством предусмотрены налоговые льготы.

Также на Совете было озвучено решение о включении в реестр региональных инвестиционных проектов «Деревообрабатывающее предприятие глубокой переработки», заявленное ООО «Запсибруда». Инвестор планирует организовать в Таштаголе производство по заготовке и глубокой переработке древесины хвойных и лиственных пород. В номенклатуру продукции войдут пиломатериалы, клееные и погонажные изделия, древесноугольные брикеты, пихтовое масло. Стоимость проекта составит 665,4 млн рублей, будет создано 219 новых рабочих мест.

Включение инвестиционного проекта в реестр региональных инвестиционных проектов предоставляет право на получение государственной поддержки в форме льгот по налогам на прибыль и имущество организаций.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.