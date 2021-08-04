В самом молодом городе региона за тысячу дней подготовки к юбилею Кузбасса появился кинотеатр, созданы детские и спортивные площадки, отремонтированы школы, учреждения здравоохранения и другие объекты.

«За время подготовки к юбилею преобразились не только крупные, но и малые города региона. Полысаево — самый молодой город Кузбасса, в 2019 году он отметил свой 30-летний юбилей. За три года здесь создали, отремонтировали, привели в порядок около 60 социальных объектов — детские площадки, дороги, жилье, поликлиники, дворы. Важно, что после празднования работы продолжаются, идет строительство детсада, благоустраивают любимые места прогулок жителей», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Жилье и благоустройство

За время подготовки к 300-летию Кузбасса новоселье отметили 89 человек, относящихся к льготным категориям: 26 детей-сирот, переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Расселено два восьмиквартирных аварийных жилых дома.

В городе установлено семь новых детских площадок. В рамках губернаторской программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» благоустроена детская игровая площадка в городском парке, обустроены и освещены многофункциональная спортплощадка для командных игровых видов спорта и площадка с уличными тренажерами. В юбилейном для Кузбасса году приведена в порядок территория у городского ЗАГСа в сквере Молодоженов. Здесь установили скамью для фотосессий, создали фотозону у ротонды, где установлены кованая карета, кованое дерево, архитектурные арки.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтировано шесть дворов, работы продолжаются еще на 11 территориях.

Идет благоустройство городского парка имени И.И. Горовца — излюбленного места отдыха полысаевцев. Здесь уже отремонтировали парковку, установили новые скамьи, частично выполнили работы по освещению.

Капитально отремонтированы кровли на 10 многоквартирных домах, построенных в 50-е годы прошлого века.

В рамках Года памяти и славы 9 Мая в сквере Памяти по инициативе ветеранов боевых действий и горожан открылся обелиск «Памяти павших во время Великой Отечественной войны, в локальных войнах и военных конфликтах».

В городе высажено 10,5 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород.

Здравоохранение

За три года в Полысаеве капитально отремонтировали взрослую и детскую поликлиники, отделение скорой медицинской помощи, отделение функциональной диагностики, женскую консультацию, построены гаражи для автомобилей скорой медицинской помощи, оборудована автомобильная парковка для посетителей поликлиник. Благоустроили территорию городской больницы. Получился настоящий больничный городок, где пациенты могут получать всю необходимую медицинскую помощь и обследования.

Приобретены новое медицинское оборудование на общую сумму более 11 млн рублей и два автомобиля скорой медицинской помощи.

Образование

Летом 2020 года за счет средств города проведен капитальный ремонт 1-го этажа блока для учеников начальных классов школы № 14. Теперь 470 ребят будут заниматься в комфортных условиях.

Также за счет муниципальных средств отремонтировано здание начальных классов школы № 35, построенной в 50-х годах прошлого века, в которой учится 241 ребенок.

В рамках нацпроекта «Образование» на базе школ № 14 и № 44 открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В рамках нацпроекта идет строительство нового детского сада на 140 мест. Для дополнительного образования будут функционировать изостудия, сенсорная комната, центр конструирования и робототехники, шахматная студия, музыкальный зал. Все возрастные группы будут оснащены инновационным игровым оборудованием, для малышей установят центры «Воды и песка».

В декабре 2019 года был получен школьный автобус для доставки учеников школы № 35 из отдаленного района города. С 1 сентября на нем будут приезжать 93 человека.

Культура

В конце 2018 года после капитального ремонта открыт ДК «Полысаевец», на базе которого в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году создан первый в городе кинозал на 207 посадочных мест. До этого более 20 лет жители Полысаева для просмотра фильмов ездили в соседний город. В Полысаевском зале установлен единственный в Кузбассе серебряный скручивающийся экран, который обеспечивает высокое качество изображения.

В 2019 году создана первая в городе модельная библиотека, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии. В библиотеке обновлен книжный фонд, приобретено 6200 экземпляров новых книг. Из средств местного бюджета в течение трех лет будет выделяться по 300 тысяч рублей каждый год на приобретение новых изданий.

В Детскую школу искусств поступило пианино «Мелодия».

Спорт

В 2019 году капитально отремонтирован городской бассейн. В год его посещают почти 6 тысяч человек.

Выполнена реконструкция кровли, заменено освещение, вместе с тем изменилась и отделка бассейна, его дизайн. В раздевалках на стенах заменена кафельная плитка, потолки покрыли акриловым составом. Выполнен ремонт кровли над входом, в тамбуре при входе заменена система отопления; стены облицованы плиткой. На выходе из здания бассейна отремонтированы ступени и установлены поручни для спуска и подъема.

В 2020 году построена спортивная площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол у стадиона имени Абрамова. Прокат пополнился новым инвентарем: роликами, велосипедами, электросамокатами, скейтбордами, коньками.

Для спортивной школы приобретен автобус на 17 посадочных мест.

В 2020 году в городе появились спортивные площадки для экстремальных видов спорта – «Скейт-парк» и «Памп-трек».

На территории общеобразовательной школы № 14 установили хоккейную площадку и воркаут.

Дороги и транспорт

Отремонтировали 10 автомобильных дорог протяженностью более 5 км, около 3,5 км тротуаров. Еще 14 км дорог отсыпали щебнем. Установлено 13 новых светофоров, организовано 5 дополнительных пешеходных переходов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.