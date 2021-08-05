5 августа свой полуфинальный поединок на Олимпийских играх в Токио провел представитель Кузбасса – боксер Глеб Бакши.

Чемпион мира 2019 года в весовой категории до 75 кг Глеб Бакши раздельным решением судей (1:4) уступил бронзовому призеру чемпионата мира 2019 года Эберту да Консейсан Соузе из Бразилии. Эти соперники уже встречались в полуфинале чемпионата мира в Екатеринбурге, тогда раздельным решением судей (4:1) победил Глеб Бакши.

Кузбасский боксер принес сборной России 54-ю медаль на Олимпиаде.

Глеб Бакши – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира 2019 года.

Фото: Федерация бокса России.