Наталья и Дмитрий Николаевы из поселка Лебедянка Анжеро-Судженского городского округа вошли в число 17 победителей Всероссийского конкурса «Семья года–2021» в номинации «Многодетная семья».

У четы Николаевых 7 детей, вместе супруги 23 года. Семья активно принимает участие в благотворительных акциях, например, пекут торты для пожилых и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наталья Александровна и Дмитрий Анатольевич удостоены областных наград «Материнская доблесть», «Отцовская слава», «За веру и добро», «За бизнес во имя созидания».

Николаевы держат пасеку, их бизнес-проект не раз был удостоен региональных наград. Кроме того, они участвуют в городских, областных и всероссийских конкурсах. Дети занимаются спортом, музицируют, рисуют.

В этом году в регионе впервые выбирали победителей среди многодетных семей, конкурс приурочен к 300-летию Кузбасса. В региональном этапе участвовали семь представителей из разных территорий. Дмитрий и Наталья Николаевы по итогам конкурсных испытаний стали первыми.

Всего в конкурсе «Семья года – 2021» приняли участие около 3 тыс. семей из всех регионов России. 85 из них признаны победителями, в том числе 17 – в номинации «Многодетная семья».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.