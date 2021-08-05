В социальных сетях появляются фото найденных автомобильных номеров, которые водители потеряли во время дождя.

В нескольких домах Кировского района областного центра с потоком воды не справилась крыша. По словам жильцов дома на Александрова, 2, девятиэтажку затопило до подвала.

А в Белове в подъезде дома № 29 на улице Ленина разлилось настоящее море. Лужи доходили до щиколотки. Как сообщили в местной администрации: управляющая компания уже приняла временные меры – воду убрали. Сегодня будут чинить канализационные трубы.