Междуреченск взял уверенный курс на развитие туристической отрасли

Основным вектором для дальнейшего развития в Междуреченске выбрали туризм. В 2020 году город стал победителем Всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив. Четыре междуреченских проекта по развитию круглогодичных экокурортов – Черный Салан – «Таежная цивилизация»; гора Югус – «Вход в тайгу», Поднебесные Зубья – «Полное погружение в тайгу»; Сибирские мегалиты – «Легенды силы гор юга Кузбасса» – получили гранты.

«В Междуреченске сейчас идет создание альтернативной для Кузбасса “зеленой экономики”. Программа развития туристско-рекреационного кластера “Междуреченск” рассчитана до 2030 года и должна к этому времени принести более 32 миллиардов рублей только налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Планируется, что ежегодно кластер будут посещать до миллиона туристов, в том числе около трети – из зарубежных стран. Мы поставили перед собой задачу сделать Междуреченск одним из самых привлекательных для туризма малых городов России, все предпосылки для этого есть», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.













В рамках полученных грантов 11 млн рублей от Ростуризма направлены на строительство детского клуба, мобильного ресторана у горы Югус, модельных гостиниц на природе, пунктов проката туристического снаряжения. Появился у Междуреченска и свой парфюм – «Запах тайги», и свой таежный хлеб из ржаной и пшеничной муки с кисло-сладкой клюквой и настоящим кедровым орехом.

На горнолыжном комплексе «Югус» установили освещение и систему искусственного оснежения. Это позволило вернуть в город соревнования всероссийского уровня, так, в марте 2021 года здесь прошел один из этапов Кубка страны по горнолыжному спорту.

Строительство

В год 300-летия Кузбасса в Междуреченске введут в эксплуатацию 4 многоэтажки. Это 242 квартиры, или больше 14 тыс. кв. м жилья. Среди новоселов – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные и молодые семьи.

В 2019-м году заселен 10-этажный дом на 98 квартир. Многоэтажку построили на месте аварийного барака в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

В этом году будет завершено переселение междуреченцев из 22 аварийных домов общей площадью больше 1,5 тыс. кв. м. В общей сложности за 3 года на эти цели направлено 66,33 млн рублей.

В городе строится многопрофильная больница, это стало возможным благодаря договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с президентом Владимиром Путиным в июне 2018 года о возобновлении финансирования объекта. Больничный комплекс возводят на федеральные средства, сдача запланирована на 2022 год.

Еще один объект, который в прошлом году начали строить с нуля, – спортивный комплекс. В здании разместятся 25-метровый бассейн на 8 дорожек, маленький бассейн для детей, универсальный спортзал с местами для зрителей, а также хореографический, тренажерный и фитнес-залы, скалодром и кафе.

Благоустройство и ЖКХ

В 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» обновили участок левобережной дамбы в Западном районе. Сделали новый асфальт, смотровые площадки, освещение, велодорожки, детские и спортивные площадки. Появилась и первая в городе территория для выгула собак. В 2021 году планируется обновить участок дамбы в Восточном районе.

В 2020 году также в рамках нацпроекта отремонтировали площадь Праздничную. Главным элементом на ней стали пешеходные фонтаны: летом прямо из мостовой вырываются водяные струи, а в вечернее время они подсвечиваются.

За 3 года в Междуреченске появились 2 новых скейт-парка и 10 детских площадок. Отремонтировано 38 придомовых территорий, еще 12 преобразятся в 2021 году. Принимают участие в облагораживании своего двора и сами междуреченцы. Два года подряд в городе проходит конкурс «Битва дворов». Призовой фонд за это время составил около 1,5 млн рублей. Выигрыш жильцы тратят на детские площадки для своего двора, новые лавочки и другие объекты благоустройства.

Летом завершат капремонт фасадов четырех домов на проспекте Коммунистическом.

Началась реконструкция левобережной дамбы реки Томь в районе Чебал-Су. Губернатор Сергей Цивилев обратился к президенту России Владимиру Путину о включении объекта в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, средства на ремонт объекта были выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Большой радостью стало для жителей района Чебал-Су подключение к городскому водопроводу. 128 домов, а также школа № 7, детский сад № 30, ДК «Геолог» и магазин теперь обеспечены качественной питьевой водой.

Дороги, транспорт

За время подготовки к 300-летию Кузбасса в Междуреченске отремонтировано более 6 км дорог – по площади это 9 футбольных полей. Также в прошлом году обустроили подъезд к школе для детей с особенностями здоровья. В этом году планируется обновление пешеходной зоны на проспекте Строителей.

В автопарк междуреченского АТП по губернаторской программе обновления транспорта уже поступили 17 новых автобусов, из них 12 – для городских, 5 – для междугородних маршрутов. В 2021 году на маршруты выйдут еще 12 комфортабельных брендированных машин.

Образование

После капитального ремонта открылся детский сад № 18 «Незабудка», построенный в 1966 году. За годы эксплуатации здания это было первое масштабное обновление. По губернаторской программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива» новые окна и двери установлены в детсаду № 53 «Гномик», в учреждении открыт кабинет stem-образования. Здесь воспитываются будущие инженеры.

В школе отдаленного поселка Ортон в рамках нацпроекта «Образование» открыли центр «Точка роста». Детей учат работать с современной компьютерной техникой, оказывать первую медпомощь. Для этого установлены тренажеры-манекены для отработки сердечно-легочной реанимации. В распоряжении ребят есть квадрокоптеры, очки виртуальной реальности, современные ноутбуки, 3D-принтеры и многое другое.

В гимназии № 6 открылась лаборатория «Hit-Инженеры будущего». Она стала первой в Кузбассе лабораторией опережающей профессиональной подготовки будущих инженеров.

В планах – капитальный ремонт детских садов № 10, № 40, первого корпуса лицея № 20. Выполнены инженерные изыскания и проектно-сметная документация на строительство новой школы в отдаленном поселке Теба.

Здравоохранение

За 1000 дней в больницы Междуреченска поступило современное медицинское оборудование: детский офтальмоскоп, 2 новых аппарата кардиографии плода, лапароскопическая стойка для малоинвазивных операций в хирургическом и эндоскопическом отделениях.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобретены 2 видеоэндоскопические системы, дуоденоскоп, цифровой рентгенаппарат, маммограф в отделение лучевой диагностики, 2 новых аппарата УЗИ в поликлинику.

Благодаря привлечению частных инвестиций в разгар пандемии приобрели изолирующий бокс-капсулу для транспортировки больных, пульсоксиметры и комплекс для ИФА-тестирования.

3 новых автомобиля пополнили автопарк станции скорой медицинской помощи. Транспорт оснащен необходимым оборудованием для интенсивной терапии.

Культура

В городе в рамках национального проекта «Культура» в 2019 году открылась модельная библиотека. Уникальным приобретением стал сенсорный стол. Он может быть применен в качестве игрового поля для любой настольной игры, превратиться в музыкальный инструмент, собраться в тематическую головоломку или трансформироваться в интерактивный экран для просмотра видео.

В оздоровительном центре «Солнечный» открылся новый кинотеатр формата 3D с современной звуковой системой на 125 мест.

Спорт

В рамках юбилейных приготовлений капитально отремонтирован боксерский зал. Обновили помещение для тренировок, ринг, инвентарь, специальное амортизационное покрытие.

Закупили 154 пары профессиональных лыж, 100 пар ботинок и снегоход «Буран» для подготовки лыжных трасс. На новый инвентарь в комплексной спортивной школе и школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту направлено 6 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.