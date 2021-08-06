За время подготовки к 300-летию Кузбасса почти полностью ликвидирована очередность в детские сады

В рамках празднования юбилея за 1000 дней в регионе построено 19 новых детских садов на 3 735 мест, что позволило сократить очередность в дошкольные учреждения в 11 раз: количество малышей в очереди снизилось с 3 892 до 341. Большая часть объектов построена по нацпроекту «Демография».

«В Кузбассе набран небывало высокий темп строительства дошкольных учреждений, только с начала юбилейного года уже сдано 7 детских садов на 1638 мест. Это значительно сократило очередность, на сегодняшний день она сохраняется в Кемерове, Новокузнецке, Осинниках и Прокопьевске. Однако в настоящее время идет строительство еще 11 учреждений на 2019 мест, что позволит закрыть потребность региона в детсадах. При проектировании делается упор на всестороннее развитие ребенка: предусмотрены сенсорные комнаты, бассейны, тренажерные и гимнастические залы», – отметил губернатор Сергей Цивилев.













Каждый детский сад строится по самым высоким стандартам и имеет свои особенности. Так, в Заводском районе города Кемерово открыт детский сад «Современные дети». Там для разностороннего развития детей есть изостудия, фотомультстудия, кабинеты ментальной арифметики и современного краеведения, где малыши изучают историю. Также оборудован интерактивный комплекс для обучения детей финансовой грамотности, формирования знаний о времени и навыков управления им. По запросу родителей организованы дополнительные платные услуги: синхронное плавание, хореография, спортивные танцы.

В Осинниках подарком жителям на 300-летие региона стал детский сад «Академия детства». Его особенность заключается в том, что на специальных «факультетах» и в «лабораториях» дети могут в игровой форме получать начальные естественно-научные знания. На «Факультете физики и астрономии» малыши изучают строение солнечной системы, планеты и звезды. «Медицинский факультет» позволяет получить представление о профессии врача.

Кроме того, внимание уделяется дошкольникам, которым необходим особый подход в развитии и укреплении здоровья. Так, например, на Притомском проспекте в столице области открылся детский сад «Страна чудес» с тремя группами компенсирующей направленности для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Здесь обустроены просторные холлы, широкие коридоры и дверные проемы, есть лифт на второй этаж, оборудована зимняя прогулочная веранда для детей с ДЦП.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.