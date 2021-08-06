29 новых автомобилей поступили в больницы Кузбасса

Автомобили «Лада Ларгус» приобретены в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в 2021 году. Транспорт будут использовать для выездов к пациентам в отдаленные и труднодоступные территории.

«Автопарк медорганизаций Кузбасса активно пополняется, с начала года поступила уже 51 машина, до конца года регион по федеральной программе получит в общей сложности 105 автомобилей. Важно, что врачи смогут оперативно выезжать на вызовы, быстрее оказывать необходимую помощь и консультации. Особенно это актуально сейчас, в период пандемии, когда большое количество пациентов медики посещают именно на дому. В целом по программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года в Кузбасс будет направлено почти 12 млрд рублей», – отметил губернатор Сергей Цивилев.







По одному автомобилю направлено в Тяжинскую, Кемеровскую, Крапивинскую, Беловскую, Гурьевскую районные и Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1. По две машины поступят в Ленинск-Кузнецкую и Чебулинскую, по три – в Прокопьевскую районную и Мариинскую городскую больницы. 4 машины будут работать в Яшкине, 9 – в Юрге.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения также предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городов с населением до 50 тысяч человек.

Напомним, для повышения оперативности оказания медицинской помощи жителям региона в Кузбассе идет масштабное обновление автопарка и службы скорой помощи. В 2018–2020 годах приобретено более 140 новых машин. В 2020 году в Новокузнецк благодаря внедрению аутсорсинга поступили 39 новых карет СМП, в том числе два реанимобиля. Сейчас автопарк скорой медицинской помощи Новокузнецка обновлен на 100 %.

В целом транспорт службы скорой медицинской помощи Кузбасса обновился на 50 %. В 2021 году ожидается поступление еще 5 реанимобилей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.