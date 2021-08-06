Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Анастасия Ильянкова прилетела в Кемерово.

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Для воспитанницы ленинск-кузнецкой школы это первая награда сильнейшего турнира планеты. Ильянкова выступала только в зачёте программ на разновысоких брусьях, уступив в итоге лишь бельгийке Нине Дерваль.

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Мастер спорта России международного класса занимается в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Маметьева с 5 лет.