Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Анастасия Ильянкова прилетела в Кемерово.
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Для воспитанницы ленинск-кузнецкой школы это первая награда сильнейшего турнира планеты. Ильянкова выступала только в зачёте программ на разновысоких брусьях, уступив в итоге лишь бельгийке Нине Дерваль.
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Мастер спорта России международного класса занимается в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Маметьева с 5 лет.
Новости 06.08.2021
Анастасию Ильянкову встретили в Кузбассе
Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Анастасия Ильянкова прилетела в Кемерово.