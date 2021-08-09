Всего Кузбасс представляли четыре спортсмена: боксер Глеб Бакши, спортивная гимнастка Анастасия Ильянкова, борец Заурбек Сидаков и волейболист Игорь Кобзарь. Они пополнили медальную копилку сборной одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой наградами.

«Поздравляем наших спортсменов и гордимся ими. Представители Кузбасса внесли значительный вклад в достойный результат сборной России. Мы стараемся привлечь внимание ребят, молодежи к спорту, развиваем спортивную инфраструктуру – от дворовых площадок в шаговой доступности до спорткомплексов и профессионально оборудованных объектов, рассчитанных на проведение соревнований самого высокого уровня. Уверен, в кузбасских спортивных школах сейчас подрастают новые поколения олимпийских чемпионов, за которых мы будем болеть уже в ближайшем будущем. Со своей стороны мы для этого делаем все, что зависит от нас», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Гимнастка из Ленинска-Кузнецкого Анастасия Ильянкова 1 августа стала серебряным призером в упражнении на разновысоких брусьях. Спортсменка завоевала для сборной России 41-ю медаль на Олимпийских играх в Токио. Заниматься в СШОР по спортивной гимнастике имени И.И. Маметьева Анастасия начала в пять лет. Сейчас она мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике, с 2014 года входит в сборную России, чемпионка Европы 2019 года. Победитель и призер Кубка Мира среди юниорок в Канаде.

Глеб Бакши, представитель спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса по боксу им. заслуженного тренера СССР В.П. Курегешева, выступает за регион с 2018 года. Спортсмен – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2019 года. 5 августа боксер завоевал бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 75 кг. Она стала 54-й наградой сборной России.

В пятницу, 6 августа, олимпийским чемпионом по вольной борьбе стал Заурбек Сидаков, тренер-инструктор спортшколы олимпийского резерва Кузбасса по спортивной борьбе. Спортсмен принес в копилку российской сборной 62-ю олимпийскую награду. Заурбек Сидаков – чемпион мира 2018–2019 годов, чемпион Европейских игр 2019 года, неоднократный чемпион России.

Игорь Кобзарь – бывший капитан волейбольного клуба «Кузбасс». 7 августа он в составе сборной России по волейболу завоевал серебро Олимпийских игр в Токио. Эта награда стала 69-й в копилке сборной страны. Игорь Кобзарь – мастер спорта России, неоднократно становился победителем и призером чемпионатов России, Лиги чемпионов, Лиги наций, в 2016 году был полуфиналистом Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.