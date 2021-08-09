9 августа на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса губернатор Сергей Цивилев напомнил, что продолжается голосование за присвоение областной столице федерального звания «Город трудовой доблести».

«В первую группу городов, которым было присвоено высокое звание “Город трудовой доблести”, вошел Новокузнецк. В этом году формируется вторая группа городов, которым будет присвоено такое звание. Очень важно, как поддерживают жители региона эту инициативу. Мы подали заявку по городу Кемерово на включение в список. Создан специальный сайт для голосования, на сегодня свои голоса за инициативу отдали уже свыше 230 тысяч человек. Предлагаю всем, кто считает, что Кемерово достоин федерального звания “Город трудовой доблести”, проголосовать на этом сайте. От количества проголосовавших будет зависеть то, какое решение примет президент России по этому вопросу», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Поддержать инициативу губернатора Сергея Цивилева о присвоении Кемерову звания «Город трудовой доблести» можно на платформе http://закемерово.рф.

Почетное федеральное звание «Город трудовой доблести» – это знак уважения и благодарности героям тыла, чей труд стал огромным вкладом в Победу в Великой Отечественной войне.

Напомним, 6 городов Кузбасса носят почетное звание региона «Город трудовой доблести и воинской славы». Это Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий. Напомним, региональный закон о звании «Город трудовой доблести и воинской славы» был принят по инициативе губернатора Сергея Цивилева в марте 2019 года. В 2021 году в него были внесены изменения, теперь почетное звание могут присваивать небольшим городам, расположенным в муниципальных округах и районах. На благоустройство мемориалов и прилегающих к ним территорий им выделяется 25 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.