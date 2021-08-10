Накануне отопительного сезона проведены гидравлические испытания 3 962 км тепловых сетей, что составляет 98,5 % региональной системы теплоснабжения. В 30 муниципальных образованиях работы полностью завершены. Выявленные повреждения еще устраняют в Мысках, Новокузнецке, Кемерове и Киселевске.

«На подготовку Кузбасса к предстоящему отопительному сезону направлено 9,4 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней и средств предприятий ЖКХ. 4,5 миллиарда из этих денег предназначены для приобретения качественного топлива, чтобы на котельных региона был запас угля, особенно это важно в периоды сильных морозов. Остальные 4,9 миллиарда рублей вложены в реконструкцию и капитальный ремонт котлов и инженерных коммуникаций. В 2021 году будут заменены и капитально отремонтированы 104,6 км тепловых и 102 км водопроводных сетей. К предстоящему отопительному периоду готовят 943 котельных, 10 из них капитально ремонтируют. Регион уже несколько отопительных сезонов проходит без серьезных аварий. Этой зимой также не должно быть допущено проблем с теплоснабжением, жители не должны мерзнуть в квартирах и офисах», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Так, в Кемерове на прочность проверили 599,5 км тепловых сетей, опрессовка длилась с 17 мая по 1 августа. Выявлено 325 дефектов, 288 из них устранены, на оставшихся работают бригады теплосетевиков.

Профилактический ремонт и техническое обслуживание выполняются на всех объектах инженерной инфраструктуры: котельных, водозаборах, очистных сооружениях водопровода и канализации, насосных станциях, трансформаторных подстанциях, а также на сетях тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения. На части объектов эти работы завершены.

К зиме готовят 3 255 многоквартирных домов, 2 958 из них – с центральным отоплением. Специалисты управляющих компаний проводят ревизию систем водоснабжения и запорной арматуры. В 435 домах завершен ремонт систем отопления, в 255 – систем холодного, в 313 – горячего водоснабжения. В 350 МКД отремонтировали кровли, в 296 – межпанельные швы.

В Ленинске-Кузнецком завершена реконструкция котельной №40, здесь установили котлы типа «терморобот». Система работает в автономном режиме, а для загрузки угля и проверки всех показателей раз в неделю приезжает бригада. Котельная отапливает образовательное учреждение. Также в Ленинске-Кузнецком продолжается второй этап реконструкции на центральной котельной, которая отапливает более 7500 человек – свыше 100 жилых домов, пять дошкольных, шесть образовательных и шесть медицинских учреждений.

В Белове продолжается реконструкция гидроузла № 7 и строительство от него до 3-го микрорайона магистрального водовода. Более 238 млн рублей на эти цели выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сдать объект планируют до 1 октября текущего года. Итогом реализации проекта станет стабильное водоснабжение в сезон пикового водоразбора, уменьшение насыщения питьевой воды окисями, разгрузка действующего водовода.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.