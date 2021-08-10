10 августа на заседании штаба по охране здоровья населения Кузбасса под председательством губернатора Сергея Цивилева обсудили проведение в регионе важных массовых мероприятий, которые запланированы на август – начало сентября.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе начала стабилизироваться, это позволяет провести ряд важных для Кузбасса мероприятий, но только на открытых площадках и со строгим соблюдением требований санитарной безопасности. Так, чтобы родители могли подготовить детей к учебному году и приобрести все необходимые товары, предлагаю 20 и 21 августа во всех муниципалитетах провести школьные базары», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как отметила заместитель председателя правительства Кузбасса Елена Пахомова, специализированные школьные базары пользуются большим спросом у жителей региона, так как цены в таких торговых рядах, как правило, ниже, чем в магазинах. Также она напомнила, что с 20 июля по 20 августа в Кузбассе проходит благотворительная акция «1 сентября – каждому школьнику», где специальные сертификаты одежду, обувь и учебные принадлежности могут приобрести многодетные и малоимущие семьи.

Также участники штаба поддержали предложение главы региона провести в начале сентября сельскохозяйственные ярмарки, где люди, не имеющие собственных огородов, могут сделать запасы овощей и другого продовольствия также по ценам на 10-15% ниже рыночных. Главам муниципалитетов поручено разработать график проведения ярмарок с учетом всех противоэпидемических мер.

Кроме того, губернатор Сергей Цивилев напомнил участникам штаба, что в этом году День шахтера в регионе будет проходить несколько дней в виде локальных торжеств на открытых площадках и с минимальным количеством участников.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.