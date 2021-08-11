10 августа губернатор Сергей Цивилев посетил строительную площадку музейно-театрального комплекса Сибирского кластера искусств, который возводят на Искитимской набережной в Кемерове. Строительство идет в соответствии с графиком. Планируемая дата ввода в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

«Это индивидуальный проект, такого нет в мире, он действительно уникальный и будет изюминкой Кузбасса. Важно, что в соответствии с архитектурной концепцией будет благоустроена вся территория до Филармонии. На территории строящегося кластера уже переложили новые коммуникации, облагородили фасады прилегающих зданий, строится дорога-дублер Притомского проспекта. Демонтируют наземные теплотрассы, принципиально, что новые мы строим только подземные. Через Искитимку будут построены пешеходные и автомобильные мосты», – отметил губернатор Сергей Цивилев.









На площади около 70 тыс. кв. м разместятся 3 объекта: Театр оперы и балета, филиал Русского музея, и Кузбасский центр искусств с киноконцертным комплексом.

«В первую очередь мы демонтировали теплотрассу вдоль Университетского моста, которая портила вид. Сейчас идет реконструкция подземной теплотрассы по проспекту Октябрьскому – во-первых, увеличиваем диаметр, чтобы улучшить гидравлический режим и обеспечить необходимым теплом потребителей, во-вторых, убираем теплотрассу под землю, от чего выиграет внешний вид проспекта. Строим пешеходный мост через Искитимку, убираем под землю теплотрассы, которые там были многие годы в наземном исполнении, на этом месте появляется красивый мост с подсветкой, металлоконструкции для него уже завезли», – сказал директор Кузбасского филиала СГК Сергей Пушкин.

Сергей Цивилев осмотрел площадку, на которой работают 4 башенных крана, выполнены работы по разработке котлована под основное свайное поле – это порядка 70 тыс. кв. м. На 60 % выполнено устройство свайного поля, уже установлены 592 сваи.

«Полностью комплекс должен быть сдан в декабре 2023 года, а благоустройство территорий и фасадов, всю красоту будущего объекта жители Кузбасса смогут оценить уже осенью 2023 года. До конца года завершат внутренние работы, специалисты будут устанавливать и настраивать очень сложное суперсовременное сценическое оборудование, звук, свет», – рассказал Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что важно не только построить объекты, но и подготовить людей, которые будут в них работать. Для этого завершается строительство образовательного квартала в Ленинском районе, где подготовка будет идти на самом высоком, мировом уровне.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.