Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в торжественном открытии чемпионата мира по парашютному спорту

Соревнования собрали более 550 спортсменов из 32 стран мира, в том числе из Южной и Северной Америки, Европы, Азии и Африки. Организаторов, судей, спортсменов поприветствовал на кузбасской земле губернатор Сергей Цивилев.



«В мировой спортивной жизни замечательное событие: начался долгожданный чемпионат мира по парашютному спорту. Благодарю вас, что, несмотря на все ограничения, мы собрались на праздник спорта. Те, кто любят небо, – особые люди, в глубине души они все романтики. Кузбасс живет активной спортивной жизнью. В 2021 году у нас проходят чемпионаты по различным видам спорта самого высокого уровня: России, мира, Европы, мы создаем для этого всю необходимую инфраструктуру. В этом году на чемпионате России по параски, который проходил в Кузбассе, наша сборная стала чемпионом. Мы всегда готовы встречать тех, кто любит спорт, готовы проводить соревнования, потому что спорт объединяет», – сказал Сергей Цивилев.























В торжественном открытии Мондиаля также приняли участие президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш, президент Международной парашютной комиссии (ISC – International Skydiving Commission, Франция) Джиллиан Райнер, вице-президент, руководитель аппарата ООО «Федерация парашютного спорта России» Денис Свиридов.



В ходе рабочей встречи почетные гости обсудили развитие парашютного спорта в России, создание на базе кузбасской сборной большой международной команды для установления новых рекордов. Также участники встречи понаблюдали за приземлением спортсменов, выступающих в направлении «групповая акробатика» и «купольное пилотирование».



Напомним, Мондиаль одновременно проходит на аэродромах «Кемерово-Северный» и «Танай» и охватывает 7 направлений парашютного спорта. В рамках «кемеровской» части мероприятия соревнования пройдут в классических дисциплинах парашютного спорта, где учитывается точность приземления в заданную зону. Задача спортсмена – отделившись от самолета и раскрыв купол приземлиться в круг и попасть пяткой в мишень размером с двухрублевую монету. При попадании в цель датчик начинает издавать сигнал, извещающий о точном приземлении «в ноль».



На аэродроме «Танай» спортсмены соревнуются в 6 направлениях. Исходя из необходимости соблюдения антиковидного протокола, соревнования разделили на две недели. В программе первой – групповая акробатика, купольное пилотирование и скоростное падение, во второй – артистические дисциплины, купольная акробатика и вингсьют-дисциплины.



Все направления уникальны. Например, в скоростном падении задача спортсмена – пролететь в заданном высотном промежутке с максимальной скоростью. Результаты чемпионов достигают 550 км/ч.



Купольное пилотирование – самое зрелищное направление в парашютном спорте. Здесь спортсмены выполняют задачу, пролетая и задевая ногой водную гладь специального искусственного водоема – свуп-понда. Скорость спортсмена при этом достигает 170–180 км/ч.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.