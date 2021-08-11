В Анжеро-Судженске для решения проблемы с водоснабжением в СНТ «Шахтер-1» построят водопровод

11 августа в ходе рабочей поездки в Анжеро-Судженск губернатор Сергей Цивилев проинспектировал ход строительства школы, благоустройство любимых мест отдыха горожан, а также пообщался с жителями города. Одной из острых тем стало водоснабжение СНТ «Шахтер-1».

«Садовое общество необходимо обеспечить питьевой водой. В кратчайшие сроки сюда должны провести водопровод, нужно выбрать место с минимальным пересечением участков и дорог, где поставить колонку и водосчетчик. Все работы будут профинансированы из областного бюджета. Контролировать сроки и качество решения проблемы буду лично», – отметил Сергей Цивилев.









В ходе рабочей поездки в Анжеро-Судженск Сергей Цивилев проинспектировал ход работ на строящейся школе в новом микрорайоне Восточный. По нацпроекту «Образование» на ее возведение выделено более 918,5 млн рублей, сдача намечена на декабрь текущего года.

Это будет трехэтажное современное образовательное учреждение на 1000 учащихся с 1 по 11 класс. Кабинеты оснастят мультимедийным оборудованием, доступом в интернет. В школе предусмотрены классы робототехники и музыки, мастерские для девочек и мальчиков, 3 спортзала и стадион. Упор будет сделан на инженерно-техническое и медико-биологическое направления – это поможет ребятам определиться с будущей профессией.

В здании уже практически полностью смонтированы все коммуникации, идет внутренняя отделка помещений, монтаж кровли и фасада, благоустройство территории.

Еще одним пунктом поездки стала площадь имени Александра Матросова, которую ремонтируют на средства гранта в размере 25 млн рублей, полученного в связи с присвоением Анжеро-Судженску в 2020 году почетного областного звания «Город трудовой доблести и воинской славы».

На площади уже уложили тротуарную плитку, разбили цветники, отремонтировали постамент и обновили скульптуру героя. До 9 сентября планируется установить скамейки, заасфальтировать территорию и оборудовать парковку. Финансирование работ составит свыше 6,6 млн рублей.

Также губернатор осмотрел уже отремонтированную в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» площадь имени Сергея Лазо в Южном районе. Этот объект как приоритетный для благоустройства в 2019 году в ходе интернет-опроса выбрали жители города, проект учитывал их пожелания. На благоустройство из консолидированного бюджета было направлено 10,7 млн рублей.

В 2019 году здесь реконструировали памятник революционеру Сергею Лазо, вокруг него была уложена тротуарная плитка, установлены скамейки. В 2020 году на площади отремонтировали линии освещения, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили новые скамейки. Для ребят оборудовали детский игровой комплекс «Сказочный замок» с мягким покрытием из резиновой плитки, скейт-площадку и велосипедную дорожку. По периметру площади смонтировано ограждение, рядом обустроена парковка.

Глава региона оценил условия, в которых теперь занимаются воспитанники музыкальной школы № 19. Благодаря вмешательству губернатора Сергея Цивилева неиспользуемое трехэтажное здание на ул. Ленина, 8 передали из федерального подчинения в пользование музыкальной школе. Здесь занимаются 173 учащихся, работают 22 преподавателя, 10 технических исполнителей.

«Город меняется, на площади Матросова замечательный парк сделан. Здание, которое не эксплуатировалось и даже не отапливалось 3 года, мы передали музыкальной школе, его за год отремонтировали – сейчас там фантастика, родители и дети в восторге. А на площади имени Сергея Лазо огромное количество ребят играют на детской площадке, стараемся создавать для них хорошие условия, поэтому они бегают на улице, общаются друг с другом. Для этого мы и работаем», – подчеркнул Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.