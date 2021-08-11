В преддверии Дня физкультурника в Кемерове прошли показательные выступления. Мастера спорта по тайскому боксу продемонстрировали свои умения и поздравили коллег. Рассказывает Арина Ворфоломеева.

Толстые кожаные перчатки на руках, уверенная спортивная стойка, и азарт в глазах. Сегодня кемеровский Комсомольский парк стал настоящим боксерским рингом. Для гостей организовали концертную и конкурсную программы, а также мастер-классы.

Основам боя с тенью и боксерским приёмам посетителей обучали опытные спортсмены. По их словам, за одно такое мероприятие невозможно научить человека всем спортивным тактикам. Но можно подарить эмоции и подогреть интерес к спорту и здоровому образу жизни.

Самыми активными гостями мероприятия стали дети, которые принимали активное участие в конкурсах, танцевали и отвечали на вопросы ведущего. Под впечатлением остались и родители.

Спортсмены признаются, что испытывают гордость за кузбассовцев, которые показали высокий результат на Олимпиаде в Токио. Считают, спортивная жизнь в регионе сейчас находится на высоком уровне.