Кузбасские спортсмены вошли в число победителей и призеров чемпионата мира по парашютному спорту

Первая неделя Мондиаля завершилась успешно для представителей Кузбасса. В медальной копилке региона оказалось 4 золотых и 2 бронзовые награды.

С 10 по 15 августа соревнования принимал аэродром «Кемерово-Северный». Участники состязались в классических дисциплинах парашютного спорта. В их число входит акробатика и точность приземления – одна из самых зрелищных дисциплин. Задача спортсмена – отделившись от самолета и раскрыв купол, приземлиться в круг и попасть пяткой в мишень размером с двухрублевую монету.

Среди спортсменов из 17 стран, которые соревновались в классических дисциплинах, спортсменка из Кузбасса Ольга Мастафанова взяла 4 из 5 золотых медалей, разыгрываемых среди женщин. Ольга стала чемпионкой мира в личной точности приземления и двоеборье и в командных дисциплинах: групповой точности приземления и командном двоеборье.









Часть Мондиаля на аэродроме «Кемерово-Северный» завершил мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ». Участники увидели не только прыжки с парашютом, но и масштабное авиашоу, выставку самолетов и вертолетов, могли научиться укладывать парашют, прыгнуть в тандеме с инструктором.

Для гостей фестиваля работали спортивные площадки, фуд-корт и фуд-шоу, арт-квартал, где можно было приобрести изделия ручной работы и принять участие в мастер-классах. Завершилась программа концертом с участием известных российских артистов – Найка Борзова, группы «Маша и Медведи», Вани Дмитриенко.

В течение первой недели Мондиаля на аэродроме «Танай» спортсмены из 28 стран мира соревновались в трех направлениях: скоростное падение, групповая акробатика и купольное пилотирование.

Кузбасская команда-восьмерка по групповой акробатике поднялась на третью ступень пьедестала. В составе команды – Александр Тычинский, Алексей Минаев, Андрей Барабаш, Дмитрий Самохвал, Евгений Стащенко, Кирилл Кириллов, Сергей Ялпаев, Валентин Ильин, Василий Коротков, Владимир Павленко.

Анастасия Игнатова взяла бронзу в скоростном падении среди женщин. В этой дисциплине спортсмен принимает положение вниз головой, вытягивается в линию, чтобы достичь максимально возможного ускорения в промежутке между 3000 и 2000 метров.

Сергей Романюк в составе сборной России занял второе место в купольном пилотировании в командном зачете. В личном зачете спортсмен вошел в десятку лучших и занял 7-е место. Купольное пилотирование – одно из самых зрелищных направлений данного вида спорта. Парашютист должен пролететь над искусственным водоемом – свуп-пондом со скоростью около 170 км/ч, задеть ногой входную гладь и при этом попасть во входные и выходные ворота.

С 17 по 20 августа на аэродроме «Танай» будут проходить соревнования по вингсьют-дисциплинам, артистическим дисциплинам и купольной акробатике.

Напомним, Мондиаль в Кузбассе стал крупнейшим за всю историю международного парашютного спорта чемпионатом мира. Участниками стали 550 спортсменов из 31 страны мира, в том числе из Южной и Северной Америки, Европы, Азии и Африки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.