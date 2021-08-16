Сергей Цивилев: Бассейн «Лазурный» готов на 99 %

Губернатор Сергей Цивилев оценил готовность кемеровского спортивного комплекса «Лазурный» к открытию после капитального ремонта.

«Этот бассейн очень любим жителями города Кемерово, они просили сделать все, чтобы “Лазурный” продолжал работу. Была серьезная проблема, связанная с течью чаши, поначалу думали, что этим ремонт ограничится. Но оказалось, что проблема гораздо серьезнее: сначала занимались чашей, потом – укреплением перекрытий, затем пришлось поменять фасады, заменить все оборудование, коммуникации, которые уже проржавели. В результате была проведена полная реконструкция бассейна. Сегодня провели осмотр объекта, степень готовности высокая, нужно завершить оформление документов, получить все необходимые разрешения для открытия. Спорткомплекс выполнен на высочайшем уровне, он станет украшением города», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

















Бассейн «Лазурный» закрыли летом 2019 года в связи с аварийным состоянием чаши плавательного бассейна. За 1,5 года за счет частных инвестиций удалось полностью восстановить чашу плавательного бассейна, усилить несущие конструкции здания и выполнить качественный и современный ремонт, заменить систему вентиляции здания и водоподготовки плавательного бассейна. Входная группа и первый этаж, включая места общего пользования, приспособлены для маломобильных групп населения. Финансирование составило более 200 млн рублей частных инвестиций.

Обновленный спортивный комплекс «Лазурный» оснащен современной системой вентиляции с функцией поддержания микроклимата, системой видеонаблюдения, охранно-пожарной системой сигнализации и новой электронно-замковой системой и биометрическим терминалом доступа на спортивные площадки с возможностью измерения температуры тела, а также новейшим оборудованием для фильтрации и циркуляции общего объема воды в чаше плавательного бассейна.

«Система водоподготовки рециркуляционного типа соответствует всем современным требованиям. Водозамещение происходит 3 раза в сутки, вода проходит 3 стадии очистки. Вся система автоматизирована, стоят 6 испанских фильтров для очистки, установлена итальянская запорная арматура, немецкая автоматика дозирует подачу хлора, кислоты, коагулянта в зависимости от количества людей, которые пользуются бассейном», – рассказала директор СК «Лазурный» Яна Тимошенко.

Пропускная способность комплекса теперь составляет единовременно 96 человек в час, или 1500 человек в день.

Спорткомплекс вмещает плавательный бассейн длиной 50 м с восемью дорожками глубиной от 1,8 до 3 метров. Для посетителей всех возрастных категорий, которые только учатся плавать или хотят научиться, в чаше плавательного бассейна предусмотрено «второе дно» длиной 20 м и глубиной 1 м.

Также в спорткомплексе оборудованы тренажерный зал площадью 200 кв. м с обновленным гантельным рядом и спортивными тренажерами, фитнес-зал площадью 156 кв. м с новым спортивным оборудованием.

В «Лазурном» появилась зона отдыха после занятий спортом: сауны, хаммам и арома-хаммам. Для удобства посетителей были изменены раздевалки с выделением комфортных обновленных зон раздевалок, фенов и душевых.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.