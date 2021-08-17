В Кузнецком Алатау в районе Поднебесных Зубьев состоялся трехдневный экологический форум работающей молодежи Кузбасса «Zубочистка». Участниками стали специалисты промышленных предприятий региона. Высокогорную уборку в этом году ребята посвятили 300-летию Кузбасса.

Участники прошли почти 80 км по туристским тропам и собрали 315 мешков мусора, оставленного за лето посетителями природного заповедника Кузнецкий Алатау. Кроме того, участники экологического десанта спилили старые кустарники и расчистили места туристских стоянок на берегах рек Амзас и Томь.

  • 315 мешков мусора собрали участники экологического форума «Zубочистка» на Поднебесных Зубьях
  • 315 мешков мусора собрали участники экологического форума «Zубочистка» на Поднебесных Зубьях
  • 315 мешков мусора собрали участники экологического форума «Zубочистка» на Поднебесных Зубьях
  • 315 мешков мусора собрали участники экологического форума «Zубочистка» на Поднебесных Зубьях

Для участников организовали обучающий семинар по оказанию первой доврачебной медицинской помощи при возникновении внештатных ситуаций на промышленных производствах. Также команды прошли испытание на прочность и слаженность действий в туристской спортивной эстафете «Тропа».

Главной особенностью проведения экологического форума «Zубочистка» в 2021 году стало присутствие на мероприятии только вакцинированных от коронавируса участников. Территория форума была объявлена бесковидной зоной.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.