В рамках подготовки к областному Дню шахтера в Киселевске на светодиодные энергосберегающие заменили все 4 362 уличных светильника. Это позволило качественно улучшить освещение города в вечернее и ночное время и значительно снизило электропотребление. Если в июне 2020 года городские фонари «сожгли» 234 851 кВт на 1,2 млн рублей, то за этот же период в 2021 году было израсходовано всего 69 095 кВт на 352 тыс. рублей.

«Система уличного наружного освещения Киселевска не соответствовала нормативам, 40 % оборудования физически устарело. При норме в 15 люксов фактически улицы освещались на три, а ведь от этого во многом зависит безопасность людей. К тому же старые фонари были слишком энергоемкими, что негативно сказывалось на бюджете города. Поэтому в программу подготовки к областному Дню шахтера мы включили модернизацию уличного освещения, которая была проведена в рамках энергосервисного контракта», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Демонтаж старых опор и установку современных светильников подрядчик произвел за свой счет, город за эти работы будет расплачиваться частями в течение 6 лет. На этот срок заключен энергосервисный контракт, в рамках которого сэкономленные на потреблении электричества деньги пойдут на оплату проведенной модернизации.

Как отметил глава Киселевска Максим Шкарабейников, качественное освещение стало долгожданным подарком киселевчанам к областному Дню шахтера и 85-летнему юбилею города. Это благоприятно отразилось на качестве жизни горожан, что особенно важно с наступлением осенне-зимнего сезона с коротким световым днем. Кроме того, более яркое освещение вдоль дорог города позволит снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, в рамках подготовки к областным торжествам в Киселевске в 2021 году привели в порядок в четыре раза больше дорог, чем в прошлом. Реконструировали центральные автомагистрали, которые соединяют все районы города: дороги по улицам Гурьевская, Транспортная, Шоссейная, пер. Транспортный. Общая протяженность замененного асфальтобетонного полотна составила более 10 км. Полностью завершен ямочный ремонт городских дорог общей протяженностью 4,7 км. Кроме того, за счет договоров о социально-экономическом партнерстве с предприятиями удалось привлечь более 45 млн рублей внебюджетных средств и дополнительно капитально отремонтировать улицы в районе Подземгаза, поселке Ускат и центре города. В порядок привели и дороги частного сектора, 512 улиц отсыпаны, выполнено грейдирование.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.