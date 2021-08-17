С 18 по 20 августа на базе Кузбасского музея-заповедника «Томская Писаница» и Кемеровского государственного университета пройдет Всероссийская научная конференция «Древнее искусство в контексте культурно-исторических процессов Евразии: к 300-летию научного открытия Томской писаницы». В ней примут участие и зарубежные специалисты.

Конференция посвящена 300-летию со дня научного открытия немецким исследователем Даниэлем Готлибом Мессершмидтом одного из самых известных памятников наскального искусства России – Томской писаницы. Это событие стало отправной точкой в изучении наскального искусства России.

На конференции с научными докладами, посвященными проблемам в области изучения, сохранения и использования древнего искусства в контексте культурно-исторических процессов Евразии выступят ведущие специалисты в области археологии из различных регионов России и зарубежных стран – Австрии, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии. В рамках конференции будет работать молодежная секция, в которой примут участие студенты бакалавриата, магистратуры и аспиранты вузов России.

18 августа в Кемеровском государственном университете откроется тематическая выставка «Наскальное искусство Кузбасса». На ней будут представлены объемные факсимильные копии наскальных рисунков в натуральную величину, фотографии петроглифов с памятников Притомья. Выставка продемонстрирует уникальность и неповторимость сибирского края и богатство его историко-культурного наследия, акцентирует внимание на проблемах его изучения и сохранения.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.