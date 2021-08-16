В Кузбассе стартовал традиционный августовский педсовет. Он продлится 1,5 недели. Как прошёл первый день и какие планы на остальные, узнавала Анастасия Подоляко.

В областном центре собрались представители 16-ти учреждений региона. Это директора школ, заведующие детскими садами и их заместители. Впервые в регионе выбирают лучшую управленческую команду образовательной организации.

Проблемы часто требуют нестандартных решений, нового взгляда или быстрой реакции. И важно, чтобы команда работала слаженно. Во время прохождения квеста участники и продемонстрировали это умение. Задания были на эрудицию и логику, но решить их в одиночку было бы сложно.

Уже завтра в этом же здании начнут работать дискуссионные площадки педсовета. Директора и преподаватели обсудят итоги прошедшего и перспективы нового учебного года. Например, участники рассмотрят современные тенденции в развитии дополнительного образования, поговорят о продвижении школьных олимпиад, уделят внимание «безопасному детству».

Автор: Анастасия Подоляко