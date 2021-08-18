Где вкусно перекусить? В какое кафе пойти с детьми, а в каком лучше посидеть с друзьями? Портал «Кузбасс» запускает новую рубрику «Еда в большом городе». Каждую неделю – новый рассказ о том или ином «вкусном» (или вдруг невкусном!) месте Кемерова. Каждое заведение будет оцениваться по 5 критериям: расположение, атмосфера, обслуживание, кухня и цены. К слову, потратить корреспонденту разрешается не больше 500 рублей.

Какое заведение стало первым? Читайте обзор на портале «Кузбасс»!

Источник: портал «Кузбасс».