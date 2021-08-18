В 2021 году в 3 раза больше кузбассовцев решили развивать бизнес и обратились за господдержкой

В общей сложности 349 предпринимателей подали заявку на получение господдержки через центр «Мой бизнес» в Кузбассе, 80 % из них обратились впервые. Кроме того, специалисты оказали более 2,5 тысяч консультаций по вопросам ведения своего дела, а 4 тысячи человек поучаствовали в информационно-образовательных мероприятиях центра.

«Число предпринимателей в регионе растет, люди хотят развивать свое дело, в помощь им действуют программы государственной поддержки. За год только количество самозанятых в Кузбассе увеличилось почти в 2,5 раза. Общая сумма от их деятельности составила 1,9 млрд рублей, они уплатили 24,2 млн рублей налогов в бюджет, причем основная часть отчислений поступила в 2021 году», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.









Наиболее востребованные виды деятельности среди кузбасских самозанятых – перевозка пассажиров, парикмахерские и репетиторские услуги, маникюр и педикюр, уборка и клининг. Услуги пользуются спросом, средний чек за год вырос с 400 до 900 рублей. По последним данным УФНС, на работу в режиме «Налог на профессиональный доход» перешли уже более 29 тысяч кузбассовцев.

Поддержка предпринимателям оказывается и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На условиях софинансирования центр «Мой бизнес» в Кузбассе предоставляет более 100 услуг для предпринимателей. Среди них – организация и проведение бизнес-миссий и инфокомпаний в СМИ; содействие в проведении патентных исследований, размещении товаров на электронных торговых площадках; разработка технических решений, бизнес-планов, рекламных компаний, технико-экономических обоснований, дизайна; услуги по сертификации продукции, маркетингу.

Кроме того, в рамках нацпроекта Центр смог провести 269 «чек-апов» для кузбасских компаний. Чек-ап – это автоматизированный инструмент измерения результатов оказанной поддержки, их эффективности и влияния на показатели роста компании. Благодаря новому сервису принятие решения об оказании поддержки бизнеса станет максимально прозрачным и открытым, появится единый стандарт принятия решения. Также можно будет дать оценку эффективности оказанной поддержки и сформировать систему обратной связи об удовлетворенности бизнеса.

Перечень компаний, которым в 2021 году будет предоставлена поддержка, определят по итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией. О результатах предприниматели узнают в индивидуальном порядке от менеджеров центра.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.