В год 300-летия в Кузбассе преобразится 351 двор, это на 51 больше, чем планировалось. Средства на благоустройство дополнительных территорий были направлены за счет экономии во время проведения конкурсных процедур. В общей сложности на эти цели по нацпроекту «Жилье и городская среда» выделено 903 млн 754 тыс. рублей.

«На сегодняшний день полностью готовы 93 % объектов – благоустроено 326 дворов, 25 находятся в стадии завершения. Хочу отдельно подчеркнуть, что в Кузбассе каждый этап работ по нацпроекту “Жилье и городская среда” находится на особом контроле. Подчеркиваю, что оплату работ производим только после проверки качества. Гарантийный срок составляет 3 года, все выявленные в этот период недочеты подрядчик исправляет за свой счет», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, в Кемерове из запланированных 86 дворов готов уже 81, то есть 94 %. Работу на всех этапах ежедневно контролируют специалисты технического отдела МБУ «Жилкомцентр».

В Новокузнецке из 80 придомовых территорий по нацпроекту полностью готовы 73. На этой неделе завершат работы еще на 6 объектах. Отдел строительного надзора Дирекции ЖКХ Новокузнецка выборочно проверил качество асфальтового покрытия, экспертиза дала качеству работ на придомовых территориях положительную оценку.

В Ленинске-Кузнецком подрядчик обустраивает парковки, отмостки, съезды с тротуаров. Всего в этом году в программу нацпроекта попали 15 дворовых территорий, 12 из них уже готовы. Благоустроенную территорию принимает администрация после проверки качества асфальта.

На территории Тайгинского городского округа в этом году приведены в порядок 3 дворовые территории: по улице Щетинкина, 63, 68а и по улице Лермонтова, 14. Во всех дворах расширили парковки, обновили асфальт, установили лавочки и урны.

В Прокопьевске в текущем юбилейном году в нацпроект включены 70 дворовых территорий, на 54 из них работы уже завершены. Особое внимание уделили преобразованию кварталов поселка Красная горка, там работы идут в 25 дворах по улицам Союзная и Баргузинская. Как только их заасфальтируют, жители планируют высадить деревья и кустарники, восстановить газоны.

В Мысках отремонтировали все 3 запланированные дворовые территории: на улице Пушкина, 2; улице Советская, 36 и объединенный двор на улице 50 лет Пионерии, 2 и 8. На каждом объекте выполнены работы, которые были согласованы с собственниками жилья. Одним из условий участия в нацпроекте является софинансирование жителей в сумме не менее 5 % от общей стоимости. Во дворах заменили асфальтовое покрытие общей площадью 2,1 тыс. кв. м, расширили зоны парковки, обустроили клумбы, установили лавки и урны.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.