Во время рабочего визита губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в Анжеро-Судженск 11 августа члены садового некоммерческого товарищества «Шахтер-1» обратились к главе региона с просьбой провести в садовое общество водопровод.

«3 года жители садового общества могли пользоваться водой из расположенного на территории озера только для полива. Для питья и бытовых нужд приходилось привозить воду из дома. 11 августа после обращения жителей поручил в кратчайшие сроки провести в СНТ водопровод», – отметил Сергей Цивилев.

На территории садового общества установили водопроводную колонку. Подрядная организация подсоединила ее к центральному водоводу, для этого к СНТ провели трубу длиной 320 м. Финансирование работ составило около 400 тысяч рублей, средства по решению губернатора были выделены из регионального бюджета.

«В кратчайшие сроки мы выполнили поручение губернатора. Теперь питьевой водой обеспечены 168 садовых участков», – прокомментировал глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко.

«Хочу выразить благодарность, прежде всего, губернатору, от имени садоводов, нам провели воду, напор хороший – это важное дело сделали. Бабушки рады, не придется теперь носить из дома воду в бутылках. Губернатор выделил средства, большое ему спасибо», – сказал Виктор Задияров, представитель СНТ «Шахтер-1».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.