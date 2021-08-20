Космонавт Борис Волынов принял участие в открытии памятного сквера

20 августа в аэропорту имени Бориса Волынова состоялось торжественное открытие памятного сквера и экспозиции «Звездная слава Прокопьевска», на которой представлены уникальные экспонаты – личные вещи летчика-космонавта, предметы, побывавшие на орбите, архивные фото, газеты 60-70-х годов.



На торжественном мероприятии присутствовал дважды Герой Советского Союза, Герой Кузбасса, летчик-космонавт первого отряда космонавтов СССР Борис Волынов, главы городов и районов южной агломерации, представители правительства Кузбасса.

















Борис Волынов открыл на территории аэропорта памятный сквер с бюстом, на котором он запечатлен в скафандре после своего первого полета в январе 1969 года на корабле «Союз-5». Под его командованием (с позывным Байкал) впервые была осуществлена стыковка с другим космическим кораблем.



Интересные и даже трагические факты из жизни прокопчанина Бориса Волынова представлены на выставке «Звездная слава Прокопьевска». В экспозиции – уникальные экспонаты из фондов НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина, которые имеют огромную историческую ценность: тренировочный скафандр «Ястреб» для выхода в открытый космос Алексея Елисеева (напарника Бориса Волынова), противоперегрузочный костюм Леонида Попова, полетный комбинезон командира советско-японского экипажа Виктора Афанасьева.



Здесь же можно увидеть подлинный документ «Дело о рекордах первого космического полета гражданина Ю.А. Гагарина на корабле-спутнике «Восток» 12.04.1961 г.»; военный китель повседневного ношения с погонами полковника ВВС СССР Юрия Гагарина; бортовой журнал космического корабля «Восток-6», заполненный Валентиной Терешковой; документ «Дело о рекордах первого в мире полета с выходом человека в космическое пространство на корабле-спутнике «Восход-2» 18-19 марта 1965 г.» и планшеты по истории пилотируемой космонавтики в СССР и РФ.



Выставка «Звездная слава Прокопьевска» будет находиться в здании международного аэропорта имени Бориса Волынова с 20 по 23 августа 2021 года. Затем на ее основе создадут две экспозиции: в Прокопьевском краеведческом музее и КВЦ «Вернисаж» Прокопьевска, они будут работать до 12 сентября 2021 года. Затем часть экспонатов вернется в Звездный Городок, а уникальные фотодокументы семья Волыновых передает в Прокопьевский краеведческий музей.



По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.